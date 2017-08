Retraite aux

flambeaux



Des dizaines de milliers de visiteurs et d'habitants des villes de M'diq et de Tétouan ont été gratifiés, dimanche soir, de la traditionnelle retraite aux flambeaux, dans le cadre des festivités marquant la Fête de la Jeunesse.

Le défilé s'est ébranlé de la résidence Royale en passant par l'Avenue Lalla Nezha jusqu'à la Place de la corniche à M'diq, pour ensuite sillonner les principales artères de la Colombe blanche depuis le Palais Royal de Tétouan.

A travers la retraite aux flambeaux, organisée annuellement depuis 1947, la Garde Royale entend étoffer les festivités marquant la célébration par le peuple marocain de la Fête de la Jeunesse. Depuis 1993, la retraite aux flambeaux est clôturée par un exercice de maniement d'armes.



ONCF



Le taux d'avancement des travaux du projet de désaturation du carrefour ferroviaire de la métropole a atteint plus de 70 %, a indiqué, dimanche à Casablanca, Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Ce carrefour, par lequel transite 90% du trafic ferroviaire (plus de 200 trains/jour), irrigue pratiquement tout le réseau ferré national aussi bien pour les activités voyageurs que marchandises.



Foum El Oued



La plage Foum El Oued, dans la province de Laâyoune, vient de hisser pour la 10è année consécutive, le label "Pavillon Bleu", une prestigieuse certification à l'échelle internationale récompensant les sites balnéaires pour leur conformité aux normes de qualité des eaux et de sécurité des baignades.

Cette haute distinction est une reconnaissance des efforts déployés aux niveaux national et international par tous les partenaires de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, aussi bien sur le plan écologique qu’en termes d’amélioration de la qualité des eaux de baignade, d’aménagement et de gestion de la plage, ainsi qu’en matière de création d’activités d’animation et de sensibilisation à l’importance de l’environnement et au renforcement des mesures de sécurité des baignades.

La plage de Foum El Oued s'est embellie, cette année, à la faveur de la dynamique que connait la région (projets de développement et infrastructures), des efforts consentis par les différents intervenants, les élus, les autorités locales et les partenaires, outre les travaux d’aménagement et d’éclairage de la «Corniche».