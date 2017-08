Agadir



Trois touristes étrangers ont été légèrement blessés, jeudi, dans un accident de la circulation à Agadir, apprend-on auprès des autorités locales d'Agadir.

''Une voiture a légèrement blessé, jeudi au niveau de l'avenue Al-Moukawama, trois touristes étrangers qui ont été évacués à l'hôpital provincial d'Agadir qu'ils ont quitté après avoir reçu les soins nécessaires'', ont indiqué les mêmes sources.

Selon les premières données, le conducteur, atteint d’une crise d'épilepsie, a perdu le contrôle du véhicule qui a percuté les trois touristes. Lui aussi a été transféré à l’hôpital, ajoute-t-on.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de cet accident.



Psychotropes



La brigade de la police judiciaire de Salé a procédé, jeudi matin à la gare routière de Rabat, à l'arrestation d'un individu âgé de 43 ans, aux nombreux antécédents judiciaires pour trafic de drogue, en possession de 3.000 comprimés de psychotropes.

Le mis en cause, faisant objet d'un mandat d'arrêt national, a été interpellé à son arrivée à la gare routière de Rabat à bord d'un autocar, provenant d'une ville du Nord du Royaume, en possession de 3.000 comprimés de psychotropes de type Rivotril, indique jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le prévenu a été placé en garde à vue et les investigations se poursuivent pour identifier les autres individus impliqués dans ce trafic.



Pèlerinage



La délégation de non-voyants devant accomplir les rites du pèlerinage, grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a quitté jeudi matin l'aéroport Rabat-Salé à destination des Lieux Saints de l'Islam.

Ce contingent de pèlerins comprend 24 personnes issues des différentes villes du Royaume, encadrées par l'Organisation Alaouite pour la Protection des aveugles au Maroc (OAPAM).

Les membres de cette délégation ont bénéficié de la formation et de l'encadrement nécessaires, outre des orientations fournies par des oulémas et le staff médical pour qu'ils puissent accomplir le pèlerinage dans les meilleures conditions.