Arrestation



Les éléments de la police de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont appréhendé dimanche après-midi un ressortissant ghanéen en possession de 9,580 kg de cocaïne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été interpellé à son arrivée à l'aéroport international Mohammed V à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo, et devait embarquer à destination d'Accra, souligne la DGSN dans un communiqué, ajoutant qu'une fouille minutieuse de son bagage a permis la découverte de la drogue qui a été soigneusement dissimulée dans divers produits et équipements destinés aux enfants.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent alors que les investigations se poursuivent pour déterminer d’éventuelles ramifications internationales de ce trafic de drogue, poursuit la même source, notant que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre le trafic international de drogue et de substances hallucinogènes.



Accident



Une personne a trouvé la mort et 13 autres ont été blessées, dont six grièvement, dans un accident survenu, vendredi, au niveau de la commune Ait Ourbil relevant de la province de Khémisset, a-t-on appris auprès des autorités locales.

L'accident qui s'est produit vers 18h00 sur la route provinciale de la commune rurale d’Aït Ourbil, suite au renversement d'un véhicule de transport mixte à bord duquel se trouvaient 14 personnes, a provoqué la mort d’une d'entre elles et des blessures pour les 13 autres, dont 7 ont été transférées vers l’hôpital provincial de Khémisset, poursuivent les mêmes sources, ajoutant que 6 autres individus, grièvement blessés, ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat.

Les services de la Protection civile provinciale ont mobilisé deux ambulances pour le transfert des blessés, alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, précisent les mêmes sources.



Rencontre



La quatrième rencontre annuelle de la tribu d'Aït Hassine, initiée par l’Association Aït Hassine en Europe, a lieu depuis le 14 jusqu’au 16 août à Guelmim.

Cet événement, axé autour de la thématique "La communauté marocaine à l’étranger issue de Oued Noun et les enjeux du développement", est marqué par l’organisation d’activités culturelles, artistiques et sportives, ainsi que d'autres activités qui auront un effet positif sur la population de la région à travers la réalisation de projets générateurs de revenus, outre la mise en avant des atouts naturels, culturels et touristiques de la région d’Abouda.

Au programme de cette rencontre, figurent aussi des rencontres sur la poésie hassanie, des matinées éducatives au profit des enfants et des spectacles équestres traditionnels. Lors de cette rencontre, un hommage sera rendu à des membres de la tribu en reconnaissance de leurs actions louables au service de la région.