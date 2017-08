CIH Bank s’attend à un repli

de 30% de son RNPG



CIH Bank s’attend à un repli de 30% de son résultat net part du Groupe (RNPG) à fin juin 2017, qui devrait ainsi ressortir à près de 126,4 millions de dirhams (MDH), selon les analystes de BMCE Capital Bourse. La banque cotée vient de publier un Profit Warning relatif à ses réalisations semestrielles annonçant un repli de 30% du RNPG comparativement au 1er semestre 2016, qui devrait ainsi ressortir à près de 126,4 MDH, indiquent les analystes financiers. Cette situation serait attribuable au dénouement d'un contrôle fiscal portant sur les années 2013 à 2015, dont l'impact financier a été entièrement incorporé dans les résultats de la banque au 30 juin 2017, ajoute la même source.

Le Groupe CIH Bank demeure, toutefois, confiant dans la réalisation des objectifs commerciaux et financiers du second semestre 2017, permettant ainsi d'atténuer l'impact de ce contrôle fiscal sur le résultat annuel de 2017.





L’aéroport Marrakech-Menara affiche une hausse du volume du trafic aérien



Le volume du trafic aérien de l'aéroport Marrakech-Menara a enregistré durant le premier semestre 2017 une hausse de 9,19% par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon des statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA), le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport international a atteint durant la même période 2.087.492 voyageurs contre 1.911.711 voyageurs pour la même période de l'année précédente.

Durant le premier semestre 2017, la part de l'aéroport Marrakech-Menara dans le trafic national est de 18,53%, juste derrière l'aéroport international Mohammed V (49,44 %) et devant l'aéroport Agadir Al Massira (6,97%).

Au niveau national, la route aérienne internationale Marrakech-Paris Orly a occupé la deuxième place avec 253.782 passagers alors que celle de Marrakech-Gatwick a occupé la 5ème position avec 162.971 passagers.

Pour le seul mois de juin, le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport s'élève à 282.195 voyageurs contre 269.283 passagers durant la même période de l'année précédente, soit une hausse de près de 5%.