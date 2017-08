Ifrane

Environ 14,5 millions de DH sont consacrés à la réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural dans la province d’Ifrane, durant la période 2016-2022. Selon des données de la province, cette enveloppe, qui s’inscrit dans le cadre du programme national de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, qui a vu le jour en 2016, est destinée notamment au secteur de la santé et aux routes.

Au niveau de la province, un plan d’action intégré, fondé sur le partenariat entre la région et le Fonds de développement rural, a été mis en place à cet effet. Ce programme est venu faire face à l’absence ou l’insuffisance des infrastructures et services sociaux les plus élémentaires (eau, électricité, routes, enseignement et santé). dont souffrent principalement les populations du monde rural et des zones éloignées ou d’accès difficiles.



Marrakech

La 1ère édition du Congrès international sur les femmes et l’agriculture en Afrique aura lieu les 11 et 12 septembre à Marrakech, sous le thème “Femmes et agriculture”.

Organisée par l’Association américaine “Believe in Africa” (Croire en l’Afrique), cette conférence qui vise à définir une stratégie de soutien à la femme nourricière, réunira plus de 500 congressistes représentant, notamment, des décideurs politiques, des anciens chefs d’Etat, des représentants du monde de la finance et des affaires, des experts internationaux et des représentants de la société civile pour débattre de la place et de l’apport des femmes africaines par rapport à une question aussi cruciale et déterminante pour le continent africain, à savoir l’agriculture et le développement durable, indique un communiqué de l’association.



Guelmim

La 3ème édition du Festival Taidalt (province de Guelmim) se tiendra dimanche à l’initiative de l’Association “Festival Taidalt pour le développement et la communication”. Ce festival se déroule sous le signe de l’expression des rôles de développement assignés à la société civile.

Pour sa part, l’oasis Tighmert (province de Guelmim) accueille, du 9 au 12 août, les activités de la 2è édition du Festival de l’oasis et de la campagne qui vise, selon les organisateurs, à encourager le produit local et mettre en valeur la diversité civilisationnelle dudit oasis.

A Sidi Ifni, du 11 au 13 août, se déroulera sous le signe “Le rôle de la commercialisation dans la valorisation des produits du terroir” la 4è édition du “Moussem Aknari” (Moussem du cactus).