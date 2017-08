Benguerir

La Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur (CNCES) a statué en faveur de la reconnaissance par l’Etat des diplômes de l’Université Mohammed VI Polytechnique lors de sa session du 25 juillet 2017.

Selon un communiqué de l’université parvenu lundi à la MAP, les diplômes de l’Université Mohammed VI Polytechnique sont dorénavant admis en équivalence avec des diplômes nationaux et ce, au terme du processus réglementaire d’évaluation de la CNCES. L’université, qui siège dans la commune de Benguerir, regroupe trois établissements opérationnels: l’Ecole de management industriel (EMINES), située à Benguerir, l’African Business School (ABS), basée à Casablanca et la Faculté de gouvernance, d’économie et de sciences sociales (FGSES) à Rabat.



Colonies

de vacances

Une cinquantaine d’enfants maqdessis ont effectué, lundi, une visite à la Mosquée Hassan II de Casablanca dans le cadre de la 10ème édition des colonies de vacances, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.

Des explications ont été fournies, à cette occasion, aux enfants maqdessis sur cet édifice religieux monumental qui témoigne du haut niveau atteint par l’architecture marocaine et du savoir-faire de l’artisan marocain, a déclaré à la MAP le responsable de la délégation palestinienne, Maher Mafarja. Baptisée ‘’Edition SAR la Princesse Lalla Meryem’’, la 10ème édition, bénéficie, à l’instar des neuf précédentes éditions, à des filles et garçons maqdessis, âgés de 11 à 13 ans, accompagnés par cinq encadrants.



Fès

Les 3èmes Journées internationales d’analyse fonctionnelle et de la théorie spectrale et la 15ème Rencontre nationale du Réseau théorie spectrale et applications (RTSA) auront lieu les 27 et 28 octobre à Fès. Initiée par le Laboratoire d’analyse mathématique et applications et l’équipe d’analyse fonctionnelle de la Faculté des sciences Dhar Mehraz Fès, cette rencontre tend à débattre de l’analyse fonctionnelle et de la théorie spectrale, ainsi que de leurs applications.

Cette rencontre, qui réunira des chercheurs et des experts de divers horizons, vise à échanger les expériences et les techniques en la matière, développer de nouvelles méthodes pour appréhender des problèmes d’actualité et à identifier les projets sur les sujets qui méritent un développement par des chercheurs.