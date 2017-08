CASA Tram

Dans la matinée du 7 août, une personne âgée a été percutée par un tramway après la station Sidi Abderrahmane alors qu’elle tentait de traverser la plateforme en dehors des passages réservés à cet effet.

L’accident est survenu à 10h ce matin. Malgré les freinages d’urgence et de sécurité enclenchés par le conducteur, le choc n’a pas pu être évité. La victime, blessée à la tête et au bras, a immédiatement été transportée à l’hôpital Ibn Rochd par les éléments de la Protection civile qui étaient sur les lieux à 10h13.

Tout en souhaitant un prompt rétablissement à la victime, CASA TRAM souhaite rappeler combien il est important de redoubler de vigilance aux abords du tramway afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent plus.



Oujda

Les services de la préfecture de police d’Oujda ont arrêté, en l’espace de 48 heures, 519 personnes pour leur implication présumée dans différents crimes et délits.

Selon un communiqué de la préfecture de police, parvenu lundi à la MAP, quelque 414 personnes ont été interpellées en flagrant délit et 105 autres faisant l’objet de mandats de recherche.

Les services de police ont également procédé à la saisie de produits illicites, dont 1.719 comprimés psychotropes et 482 bouteilles de boissons alcoolisées de contrebande.

Ces opérations s’inscrivent, selon la même source, dans le cadre de la mise en application de la stratégie sécuritaire relative à la lutte contre le crime sous toutes ses formes à travers une présence renforcée des forces de sécurité sur la voie publique.



Salé

Un policier de la brigade des motards relevant du district provincial de police de Salé a été contraint, lundi matin, d'effectuer un tir de sommation avec son arme de service pour appréhender un individu qui présentait des signes de troubles mentaux, mettait en danger la vie des éléments de police et qui avait tué à l'arme blanche un membre de sa famille, une femme âgée de 70 ans, causé des dégâts matériels à une voiture particulière et blessé légèrement un voisin, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Un policier a été contraint de faire usage de son arme de service en effectuant un tir de sommation, ce qui a permis de neutraliser le mis en cause et de saisir l’arme blanche utilisée dans l’agression, selon la même source tout en indiquant qu'un autre policier a été blessé au niveau du nez lors de cette opération.