Vacances

La 26ème édition du séjour des vacances de la jeunesse arabe se tient du 7 au 17 août à Mohammedia, à l'invitation de l’Association marocaine pour l'éducation de la jeunesse (AMEJ).

Le programme de cette édition, qui verra la participation d'environ 140 jeunes âgés de 18 à 25 ans, prévoit des rencontres qui traiteront du rôle des jeunes pour relever les défis de la Oumma, et des débats autour de nombreuses questions intellectuelles, culturelles et sociales, indique un communiqué de l'AMEJ. Cette édition verra également l'organisation de rencontres avec des institutions, des organisations, ainsi que des personnalités nationales et arabes, en plus de visites à différents édifices et sites historiques marocains.

Le séjour des vacances de la jeunesse arabe, qui a vu le jour en 1990 sur une initiative du Congrès nationaliste arabe, vise à développer le sentiment nationaliste, l'esprit de participation collective et l'interaction entre la jeunesse arabe à travers le renforcement du dialogue culturel et intellectuel.



Psychotropes

Les éléments de la sécurité publique du district de Moulay Rachid à Casablanca ont procédé, samedi soir, à l'arrestation d'un individu, âgé de 32 ans, en possession de 3.750 comprimés psychotropes.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, indique dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les investigations se poursuivent pour identifier les complices éventuels impliqués dans cette affaire. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic de drogue et de substances psychotropes, ajoute le communiqué.



Dénonciation

La brigade de la police judiciaire d'Errachidia a procédé, dimanche, à l'arrestation d'un contrôleur aérien à l’aéroport d’Errachidia pour implication présumée dans une affaire de dénonciation calomnieuse et dénonciation d'un crime fictif, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les services en charge de la gestion et du contrôle du trafic aérien avaient reçu un appel téléphonique anonyme prétendant qu'une menace sérieuse ciblait le vol qui allait partir d’Errachidia vers Casablanca le matin du samedi 5 août, ce qui a nécessité de soumettre ledit vol au protocole de sécurité qui a conclu que la dénonciation était calomnieuse et la menace rapportée inexistante, précise le communiqué.

Les recherches et investigations diligentées par la police judiciaire ont permis l’arrestation du suspect âgé de 28 ans, qui s’est avéré être un contrôleur aérien à l'aéroport d'Errachidia, relève-t-on.