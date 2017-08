La banque participative Bank Al Yousr

démarre son activitéBank Al Yousr, fruit de la coopération entre le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et Guidance Financial Group, expert international de la finance participative, a démarré son activité jeudi dernier à Casablanca, a annoncé la BCP.

L'ouverture de cette banque participative, dont le siège se situe à Casablanca, intervient après l'obtention de son agrément et la publication, le 20 juillet 2017, des avis de conformité relatifs au modèle de convention de compte et du contrat Mourabaha Immobilière émis par le Comité Charia de la finance participative, a indiqué le groupe bancaire dans un communiqué.

Consciente des attentes des Marocains à l’égard des produits et services participatifs, Bank Al Yousr vise à garantir à ses clients (particuliers, professionnels ou entreprises) une expérience bancaire inédite dans un cadre moderne et convivial et à leur offrir une gamme de produits et services authentiques pourvus d’un haut niveau d’exigence tant en termes de qualité que de compétitivité, a précisé le communiqué.

Cette banque universelle, qui entend occuper une place de référence dans l'industrie de la finance participative, se propose de couvrir progressivement l’ensemble des besoins de sa clientèle au travers d'un réseau d’agences bancaires dédiées, ajoute la même source.



Le Maroc au 1er Forum international du tourisme et des voyages à Charm El-Cheikh

La première édition du Forum international du tourisme et des voyages aura lieu du 14 au 20 septembre prochain à la station balnéaire Charm El-Cheikh, en Egypte, avec la participation de 30 pays, dont le Maroc.

Cette édition, organisée dans le cadre du Festival afro-asiatique du cinéma, de l'art et du tourisme de Charm El-Cheikh, connaîtra la participation de plus de 10 mille personnes représentant des professionnels du secteur du tourisme et des voyages, des sociétés, des établissements hôteliers, des agences de voyages, ainsi que des médias internationaux, rapporte le site électronique “Akhbar Masr”. Au programme de ce forum placé sous le thème "Bourse du tourisme et des voyages" figure l’organisation d’une exposition annuelle des œuvres touristiques internationales sur le marché de Charm El-Cheikh.

Outre le Maroc et l’Egypte, pays hôte, prennent part à cet événement la Russie, la Chine, la Suède, la Norvège, le Kenya, l’Inde, le Japon, le Kazakhstan, l’Indonésie, l’Algérie, la Corée du Sud, les Emirats arabes unis, la Tunisie, la Libye, l’Irak, la Jordanie, Singapour, le Bénin, l’Australie, l’Afrique du Sud, le Danemark, la Thaïlande, la Colombie, le Brésil et le Royaume-Uni.