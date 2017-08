Mohammadia

La 26ème édition du séjour des vacances de la jeunesse arabe se tiendra du 7 au 17 août à Mohammedia, à l'invitation de l’Association marocaine pour l'éducation de la jeunesse (AMEJ). Le programme de cette édition, qui verra la participation d'environ 140 jeunes âgés de 18 à 25 ans, prévoit des rencontres qui traiteront du rôle des jeunes pour relever les défis de la Oumma, et des débats autour de nombreuses questions intellectuelles, culturelles et sociales, indique un communiqué de l'AMEJ. Cette édition verra également l'organisation de rencontres avec des institutions, d'organisations, ainsi que de personnalités nationales et arabes, en plus de visites à différents édifices et sites historiques marocains. Le séjour des vacances de la jeunesse arabe, qui a vu le jour en 1990 sur une initiative du Congrès nationaliste arabe, vise à développer le sentiment nationaliste, l'esprit de participation collective et l'interaction entre la jeunesse arabe à travers le renforcement du dialogue culturel et intellectuel.



Distinction

Le Maroc s'est distingué lors de la 7ème édition de la compétition "Global Business Institute", une initiative organisée par la Foundation Coca-Cola, en partenariat avec l’Université de l’Indiana (centre) et le Département d'État américain.

La compétition, tenue dans le cadre du "Coca-Cola MENA Scholarship" du 23 juin au 24 juillet à la prestigieuse Kelley School of Business de l’Université de l’Indiana, a connu la participation de 100 entrepreneurs en herbe en provenance de sept pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), dont 16 du Maroc, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Une équipe marocaine a remporté le premier prix pour son projet "M3D", une innovation médicale fournissant des prothèses crâniennes moins coûteuses et plus efficaces aux personnes à faible revenu. Lors de cette manifestation internationale, le Royaume s’est distingué à travers le projet "YADI", classé parmi les cinq finalistes, et qui offre une plate-forme de commerce électronique dédiée aux produits artisanaux marocains, a fait savoir la même source.



Hôpital

L'infrastructure hospitalière dans la province de Taourirt s'est renforcée par le lancement, vendredi à El Aïoun Sidi Mellouk, des activités d'un nouvel hôpital de proximité. Réalisé par le ministère de la Santé sur une superficie de 54.719 m2, ce nouvel hôpital de proximité, qui a nécessité un investissement global de plus de 69 millions de dirhams, est doté d'une capacité d'accueil de 54 lits et d'équipements biomédicaux modernes et de haute qualité.

Cette infrastructure sanitaire comprend une unité de médecine générale, des services de maternité et de pédiatrie, un pavillon des urgences, une salle de radiologie, une salle d'opérations chirurgicales et un espace d'accueil, en plus d'une pharmacie, d'un laboratoire, d'une morgue et d'autres dépendances.

La réalisation de cet hôpital s'inscrit dans le sillage des efforts déployés par le ministère pour la généralisation et la facilitation de l'accès aux soins au profit de la population locale, mais aussi pour alléger la forte demande que connaissant les autres centres hospitaliers dans la région de l'Oriental.