M'diq

Les éléments du district de la sûreté de M'diq ont procédé, samedi, à l'arrestation d'un individu, aux nombreux antécédents judiciaires pour trafic de drogue, en possession de 2.625 comprimés psychotropes, de différents types. Le mis en cause, qui fait l'objet d'un avis de recherche à l’échelle nationale, a été arrêté en possession d'une quantité de comprimés destinée à être écoulée, d'une somme d'argent provenant de cette activité criminelle et d'une arme blanche de grand calibre, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le suspect a été placé en garde à vue et les investigations se poursuivent pour identifier les complices éventuels impliqués dans cette affaire.



Mehdia

Les éléments de la police judiciaire du district de Mehdia, relevant de la préfecture de police de Kénitra, ont procédé, jeudi soir, à l'arrestation d'un propriétaire d'une embarcation de pêche artisanale, pour son implication présumée dans une affaire d'escroquerie et d'organisation de l'émigration clandestine, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause a été arrêté en compagnie de six candidats à l'émigration clandestine, dont une femme, qui ont attesté lui avoir versé des sommes d'argent variant entre 8.000 et 12.000 DH en contrepartie de leur transfert clandestin vers l'Europe, a indiqué la DGSN dans un communiqué. Les perquisitions ont permis de saisir deux téléphones portables et des sommes d'argent soupçonnées d'être perçues des opérations de l'émigration clandestine, a ajouté le communiqué.



ONCF

L'Office national des chemins de fer (ONCF) a procédé à la mise en service d’un pont route à Benguerir et au lancement de la construction d’un autre à Khouribga, dans le cadre de son programme national de sécurisation de la traversée de la voie ferrée au droit des passages à niveau. Le pont-route, mis en place à Benguerir, vient remplacer le passage à niveau de 1ère catégorie n° 6064, a indiqué l’ONCF dans un communiqué, précisant que ce projet a nécessité un investissement de 17 millions de dirhams.

Quant au pont route de Khouribga, il remplacera le passage à niveau de 1ère catégorie n° 5042 et a mobilisé une enveloppe budgétaire de 36 MDH, a fait savoir le communiqué.

Lancés en commémoration du 18ème anniversaire d’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme national de sécurisation de la traversée de la voie ferrée, présenté au Souverain, le 14 novembre 2012 à Benguerir.