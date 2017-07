Attijariwafa bank ouvre son premier centre Dar Al Moukawil à Aït Melloul

Le groupe Attijariwafa bank a inauguré récemment à Ait Melloul son premier centre Dar Al Moukawil dédié à l'accompagnement des petites entreprises. Cette initiative, qui intervient après le lancement, il y a un an, de la plateforme web Daralmoukawil.com, vient "confirmer la volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat et à l’accélération de la croissance des Très petites entreprises (TPE)", indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Après Aït Melloul, des centres similaires verront le jour d’ici fin 2017 dans d'autres régions du Royaume avec pour mission d'assurer aux TPE des prestations personnalisées et sur-mesure d’information, de formation et de mise en relation fournies par des conseillers spécialisés, ajoute la même source.

"Dar Al Moukawil" se propose comme centre d’expertise, d’accompagnement et de conseil, notamment pour la création de l’entreprise, le développement de projets, l’accès aux marchés, ou encore l’activation des mécanismes de l’Etat dédiés au soutien des TPE.

En juin 2016, Attijariwafa bank avait mis en service l'espace digital Daralmoukawil.com, une plateforme qui donne accès aux petites entreprises et aux porteurs de projets à des formations et des informations dans les domaines liés à l’entrepreneuriat.

Le Groupe Addoha réalise 99% de son objectif de vente de stocks de produits finis

Le Groupe Addoha a réalisé 99% de son objectif de vente de stocks de produits finis, grâce à la poursuite d'une stratégie commerciale efficace, ciblée et orientée stock titré, selon les principaux indicateurs de suivi du Plan génération cash du 1er semestre 2017. En cumulé, le Groupe Addoha a réalisé 100% de son objectif de stocks de produits finis à date, à un semestre seulement de la fin du plan Génération Cash, souligne la société dans une communication financière.

Le Groupe Addoha s’est donné comme objectif de limiter la nouvelle production aux groupements d’habitation présentant un taux de commercialisation proche de 70% afin de limiter les décaissements sur les travaux aux projets présentant le plus grand potentiel, précise la même source, notant qu’au premier semestre 2017, le Groupe a réalisé 102% de son objectif de production, ce qui lui a permis d’optimiser sa production.

Le Groupe Addoha a collecté au 1er semestre 2017 plus de 3,32 milliards de dirhams (MMDH) de cash pour un objectif de 3,78 MMDH, soit 88% de l’objectif, fait savoir la société, ajoutant qu’en cumulé, elle a collecté 21,62 MMDH depuis le lancement du plan à date, pour un objectif de 22,09 MMDH, soit une réalisation de 98% de l’objectif à date.