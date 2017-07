891 certificats négatifs délivrés à Oujda au 1er semestre

L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d'investissement de l'Oriental ont délivré, durant le premier semestre de l'année 2017, un total de 891 certificats négatifs pour la création d'entreprises, soit une baisse de 1,43% par rapport à une année plus tôt.

Un total de 444 certificats négatifs ont été accordés au secteur des services (50%), 226 au bâtiment et travaux publics (BTP) (25%), 181 au commerce (20%) et 40 certificats octroyés au secteur de l'industrie (5%), indique un rapport de la Délégation provinciale du commerce et de l'industrie, couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig.

S'agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre des sociétés à responsabilité limitée à associé unique avec 389 certificats, suivies des sociétés à responsabilité limitée (386), des enseignes (105), tandis que le reste des certificats a porté sur d'autres formes de sociétés.

La préfecture d'Oujda-Angad s'est accaparé la majorité des certificats négatifs délivrés durant les 6 premiers mois de l'année en cours, avec 657 certificats, suivie des provinces de Berkane (150 certificats), Taourirt (38) et Figuig-Bouarfa (23).

En 2016, un total de 2.473 certificats négatifs pour la création d'entreprises dans la région de l'Oriental ont été délivrés, soit une hausse de 10,2% par rapport à 2015.



Air Arabia Maroc étend sa ligne de bus depuis l’aéroport de Fès jusqu’à Tinghir

Air Arabia Maroc, compagnie de transport aérien à tarif réduit dans la région, a annoncé avoir renforcé son service de navettes aéroportuaires, Air Arabia Express, en proposant l'extension de sa ligne de bus Fès-Errachidia. Ce service opérationnel à partir de dimanche, permettra ainsi à la ligne d'aller désormais jusqu’à Tinghir en passant par Goulmima, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

"Cette annonce marque une étape supplémentaire dans le soutien continu qu’Air Arabia Maroc apporte au développement du tourisme et au désenclavement des régions éloignées", a souligné la compagnie. Air Arabia Express est un service de navettes aéroportuaires qui facilite le déplacement des passagers de la compagnie vers les aéroports les plus proches de leurs villes.