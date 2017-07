El Jadida

La 10ème édition des colonies de vacances au profit des enfants d'Al-Qods se tiendra du 25 juillet au 9 août à Al Jadida, à l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods. Cette édition, baptisée "Edition SAR la Princesse Lalla Meryem", bénéficiera à 50 enfants maqdessis (garçons et filles) âgés de 11 à 13 ans et accompagnés de cinq encadrants venus d’Al-Qods, indique un communiqué de l’Agence Bayt Mal Al-Qods. Selon la même source, un programme varié et riche a été conçu pour l’édition 2017 avec au menu des activités éducatives, des compétitions artistiques et sportives, des ateliers d’expressions, des visites à d'autres colonies de vacances organisées dans les provinces d’Al Jadida et de Safi, en plus de voyages éducatifs et culturels.

Les enfants prendront part également aux festivités marquant la célébration du 18ème anniversaire de la Fête du Trône, souligne le communiqué.



Cocaïne

Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, lundi après-midi, à l'arrestation d'une ressortissante sud-africaine pour tentative de trafic de 1.870 gr de cocaïne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La drogue était dissimulée dans les bagages de la suspecte (28 ans), qui se dirigeait vers Istanbul (Turquie) en provenance de Sao Paulo (Brésil), ajoute la DGSN dans un communiqué.

La mise en cause a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances en relation avec cette tentative de trafic de cocaïne, selon la même source.



Décès

Une personne, âgée de 61 ans, est décédée, lundi matin, lors de son transfert à bord d'une ambulance vers le Centre hospitalier universitaire Hassan II (CHU) de Fès, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de cette ville. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu'une patrouille de police chargée de lutter contre le phénomène du transport clandestin avait arrêté cette personne à bord de sa propre voiture au cercle "Riyadates" à Fès, au moment où elle transportait à bord 4 individus, sans permission et en contrepartie de sommes d'argent.

Lors de l'opération de contrôle des documents du véhicule, la personne concernée a été soudainement prise d'un malaise, ce qui a nécessité son transfert immédiat à bord d'une ambulance, souligne la même source, précisant que cette personne a rendu l'âme avant son arrivée au centre hospitalier.