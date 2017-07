La Bourse de Casablanca termine

la semaine sur une note négative



La Bourse de Casablanca a terminé la semaine sur une note négative, ses deux principaux indices, Masi et Madex, reculant respectivement de 0,62 % à 12.120,77 points et de 0,38 % à 9.924,06 points.

Les indices internationaux FTSE CSE se sont également inscrits en baisse avec 0,19% pour le Morocco 15 à 11.595,19 et 0,10 % pour le Morocco All-Liquid à 10.357,23.

Le volume global des échanges de titres a atteint, à l'issue de cette séance, plus de 185,202 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation s'est chiffrée à plus de 601,812 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+9,98 % à 505,90 DH), Risma(+7,90% à 125 DH), Agma Lahlou-Tazi (+3,21 % à 2.700 DH), Delta Holding (+1,91 % à 33,63 DH) et Minière Touissit (+1,69 % à 1.505 DH).

Les plus fortes baisses ont concerné Timar (-9,99 % à 260,95 DH), BMCI (-5,97 % à 630,00 DH), Afriquia Gaz (-5,97% à 2.774DH), Eqdom (-5,87 % à 979,00 DH) et Disway (-5,86% à 345,50).



Lancement d'un nouveau portail électronique de la CCIS de la région Marrakech-Safi



La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Marrakech-Safi vient de lancer son nouveau site Internet qui affiche un air nouveau avec une meilleure fonctionnalité et de nouveaux design, ergonomie et contenus.

Une autre nouveauté et non des moindres, le site est optimisé pour une navigation sur Smartphones et tablettes et un accès facile et efficace à l’information, relève un communiqué de la CCIS de la région de Marrakech-Safi parvenu à la MAP.

Plusieurs de ses pages ont été enrichies, tandis que son ergonomie repensée dispose des adresses d'URL tout à fait bilingues, précise-t-on de même source, ajoutant que les contenus en ligne permettent de découvrir l’intégralité de l’offre de produits et services de la CCIS de la région Marrakech-Safi et des informations sur le tissu socio-économique régional.

Le nouveau site Internet (www.ccisrms.ma) témoigne de l’engagement de la CCIS de la région Marrakech-Safi à poursuivre sa mission de proximité au bénéfice de ses ressortissants, des opérateurs économiques, des partenaires et du grand public.