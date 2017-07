Casablanca

La brigade de la Police judiciaire du district Hay Hassani à Casablanca a procédé, en coordination avec les éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire national, à l'arrestation de trois individus ayant des antécédents judiciaires pour leur lien présumé avec un dangereux réseau criminel impliqué dans une opération de vol d'une voiture avec violence. Suite à plainte relative au vol d'une voiture avec violence déposée par une dame contre trois inconnus, les investigations ont conduit à l'arrestation de deux personnes en flagrant délit de possession et dissimulation d'une partie d'objets volés, indique, Dimanche, un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations ont également permis l'interpellation d'un troisième individu en possession de la voiture déclarée volée, ajoute le communiqué. L’enquête se poursuit pour arrêter d’autres membres de ce réseau criminel, selon la même source.



Midelt

Le décès, en début de semaine, d’une femme âgée de 29 ans enceinte de son troisième bébé pendant l'accouchement, à l’hôpital provincial de Midelt, a eu lieu malgré les efforts déployés par le staff médical et paramédical, a indiqué le ministère de la Santé. Reçue, mardi dernier à 21h30, au service de maternité relevant de l’hôpital provincial de Midelt, la femme a été mise sous surveillance à la salle prénatale, suite à des examens effectués par les deux sages-femmes de garde, ayant conclu à un bon état de santé de la mère et de son fœtus, a affirmé, dimanche, le ministère dans un communiqué.

Transférée, vers 1h00, à la salle d'accouchement, la patiente a perdu connaissance d’une manière imprévisible, ce qui a nécessité une intervention immédiate du gynécologue et de l’anesthésiste-réanimateur, qui ont déployé en urgence tous les moyens requis, explique la même source. Malgré les tentatives déplore, la patiente est décédée, a regretté le communiqué, ajoutant que la délégation provinciale du ministère de la Santé à Midelt a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte.



Guelmim

Le Salon provincial de l'artisanat, organisé par l'Union des métiers de l'artisanat artistique, s'est ouvert, samedi soir à Guelmim. Placé sous le signe ''L'artisan partenaire pour la réalisation du modèle de développement et Royal'', le salon a pour objectifs de valoriser le rôle des artisans dans la réalisation du développement, de promouvoir auprès du public les différents produits et outils qu'ils fabriquent, a indiqué M. Ali Marzouk, président de l'Union des métiers de l'artisanat artistique à Guelmim. Le salon connaît la participation de 60 exposants. Le choix s'est porté sur la localité de Foum Zguid (province de Tata) comme invitée d'honneur, a-t-il ajouté.

Parmi les produits exposés, figurent des articles en cuir, des objets d'argenterie, l'habit sahraoui, des tenues traditionnelles et modernes (couture), des tapis, des produits végétaux, l'industrie du couscous et des articles de menuiserie. Le salon se poursuivra jusqu'au 28 juillet.