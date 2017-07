La DGI met en ligne le Code général des impôts 2017

La Direction Générale des impôts (DGI) a mis en ligne, récemment, le Code général des impôts (CGI) 2017 qui actualise l’édition de 2016, en introduisant les modifications prévues par la loi de Finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017.

Visant à assurer une meilleure visibilité dans l’approche du système fiscal national et de mettre entre les mains de l’utilisateur un outil de travail pratique, simple et méthodique, ce code est constitué de trois livres, lit-on dans le préambule du CGI 2017.

Le livre I regroupe les règles d’assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’impôt sur société (IS), d’impôt sur revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de Droits d’enregistrements (DE), tandis que le livre II se rapporte aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités. S’agissant du livre III, il regroupe les autres droits et taxes, à savoir les droits de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles. L’élaboration du CGI en 2007 s’inscrit dans le prolongement des réformes menées par les pouvoirs publics suite aux hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, dans l’objectif d’améliorer l’environnement juridique, fiscal et économique de l’investissement par la modernisation des systèmes législatif, judiciaire et financier.



Augmentation des arrivées de touristes à Errachidia

Un total de 51.033 touristes ont visité la province d’Errachidia durant les cinq premiers mois de l’année 2017, contre 39.058 une année auparavant, soit une hausse de 31%. Selon la délégation provinciale du tourisme, le nombre des touristes non-résidents a affiché une croissance de 34%, passant de 25.708 en 2016 à 34.345 cette année.

Le Japon est le premier marché émetteur pour la destination Errachidia avec 6.020 touristes à fin mai 2017, contre 4.262 en 2016, soit une croissance de 41%, suivi de l’Espagne avec 5.628 touristes, contre 4.677 en 2016 (+20%).

La France se situe au troisième rang avec 4.408 touristes (+21%) talonnée par l’Allemagne qui a accusé une baisse de 21%, passant de 4.447 visiteurs en 2016 à 3.507 cette année.

Les potentialités touristiques de la province d’Errachidia sont riches et variées avec une forte concentration de l’activité au niveau de l’axe Erfoud-Merzouga.

Les composantes du produit touristique concernent le tourisme du désert et des Oasis, le tourisme culturel, le tourisme de montagne, le thermalisme et les cures de bains de sable, en plus du tourisme lié à la production cinématographique.