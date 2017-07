Floride

Un jeune Marocain a trouvé la mort dans la ville de Kissimmee en Floride, sud-est des Etats-Unis, victime d'une balle perdue, a-t-on appris mardi auprès de sa famille. Le tragique incident a eu lieu, samedi dernier au soir, au moment où Yassine El Hamzaoui venait à peine de sortir de son domicile, a indiqué sa mère à la MAP.

Elle a précisé que les services de police sont à la recherche de l'assaillant et ont promis une récompense de 10.000 dollars à toute personne dont le témoignage pourra aider à appréhender l'auteur de ce crime.



Casablanca

Un nouveau service des urgences du Centre hospitalier régional Moulay Youssef relevant de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, a été inauguré, après huit mois de travaux de restauration, de réhabilitation et d’équipement.

Cette mise à niveau, qui s’inscrit dans le cadre du Plan national des urgences médicales, a nécessité un investissement d’environ 2,1 millions de dirhams (MDH), répartie entre le ministère de la Santé et l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce service se compose principalement de trois salles d'examen médical, d’une salle de contrôle médical, de deux salles de soins infirmiers, d’une salle dédiée au traitement des traumatismes, d’une unité consacrée aux femmes et enfants victimes de violence, ainsi que d’une pharmacie et d’autres services, a indiqué le ministre de la Santé dans une déclaration à la presse à cette occasion.



Toxicomanie

La lutte contre la toxicomanie chez les jeunes exige l'adoption d’une approche basée, essentiellement, sur la sensibilisation, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, M. Talbi Alami a affirmé que le rôle de son département est axé, en premier lieu, sur la sensibilisation, qui consiste en l’orientation des jeunes et la promotion de la prise de conscience quant aux risques de la toxicomanie et des autres pratiques dangereuses pour la santé. Le ministère en ce sens est en train d'élaborer des programmes de sensibilisation destinés aux jeunes, comprenant des conférences et des colloques. Le département œuvre également pour l'implication de la société civile dans l'élaboration de programmes et d'activités en la matière.

M. Talbi Alami a également indiqué que la lutte contre ce fléau implique la synergie de l’ensemble des acteurs, à savoir la famille, l’école, les médias, les départements gouvernementaux, les associations et la société civile.