Mohammedia

La Foire régionale des produits du terroir, une plateforme de rencontre et de commerce pour les coopératives du terroir, s'est ouverte, lundi à Mohammedia, avec la participation d'environ 80 groupements, dont 40 ayant bénéficié de l’appui de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la préfecture de Mohammedia.

Initié par le Comité provincial du développement humain de la préfecture de Mohammedia et la direction régionale de l’agriculture de Casablanca-Settat, cet évènement offre aux participants la possibilité d’exposer et de commercialiser une panoplie de produits du terroir et de faire connaître davantage les spécificités et les richesses qui caractérisent chaque région du Royaume.



Marrakech

Le coup d’envoi de la 23ème édition de la Conférence annuelle du Réseau international d'éducation et de ressources (iEARN) et du 20ème Sommet de la jeunesse visant à renforcer le rôle de la gouvernance dans le système éducatif à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), a été donné, lundi à Marrakech.

Organisée sous le thème "Technologies novatrices pour une éducation globale de qualité", cette manifestation vise à réviser les approches éducatives et les méthodes pédagogiques qui intègrent les TIC, ainsi qu'à échanger les expertises et approfondir les connaissances dans le domaine de l'apprentissage et des technologies novatrices.



Rabat

La Commission interministérielle chargée de la mise en œuvre des stratégies et programmes en matière de promotion des droits des personnes handicapées a tenu, lundi à Rabat, sa deuxième réunion, sous la présidence du chef de gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Dans son allocution d'ouverture, il a mis l'accent sur l'importance cruciale que revêt la promotion des droits des personnes en situation de handicap à tous les niveaux, en application des dispositions de la Constitution du Royaume en la matière, indique un communiqué du département du chef du gouvernement rappelant, à cet égard, que la Constitution de 2011 stipule dans son préambule l'interdiction et la lutte contre toutes formes de discrimination à cause du handicap et que l’article 34 insiste sur la nécessité de l’élaboration et la mise en œuvre des politiques destinées aux personnes à besoins spécifiques et sur la réhabilitation et l'intégration de cette catégorie dans la vie sociale et civile.