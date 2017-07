Cocaïne

Deux passagers vénézuéliens ont été interpellés à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca avec 1,89 kg de cocaïne dans l'estomac, avant d'être placés en garde à vue vendredi.

Les mis en cause, âgés de 35 et 43 ans, avaient été arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo suite à un examen médical qui a révélé la présence dans leur estomac de capsules contenant de la cocaïne, précise samedi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les deux Vénézuéliens ont été placés sous observation médicale au CHU Ibn Rochd jusqu'à l'extraction de la totalité de la substance narcotique, avant d'être déférés devant la justice, selon la même source.



Incendie

Les éléments de la Protection civile de Salé ont réussi à maîtriser un incendie qui s'est déclaré, samedi matin, dans un local de traiteur à Salé, sans faire de victimes. L'incendie, qui s'est déclenché durant les premières heures du matin dans un local de traiteur à Hay El Ghrablia à proximité de la gare Salé-ville, a provoqué d'importants dégâts matériels (matériels et équipements dédiés à l'organisation de fêtes), ont indiqué les autorités locales.

La circonscription de l'incendie a été rendue possible grâce à la mobilisation de trois camions des sapeurs-pompiers pour éviter que le feu ne se propage aux maisons voisines, a précisé la même source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.



ISEM

L’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM) a organisé, vendredi à Casablanca, une cérémonie en hommage aux lauréats de la 39ème promotion de l’Institut au titre de l’année 2016-2017.

L’ISEM est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, dédié à la formation et la recherche dans les domaines maritime et portuaire et activités connexes.

Créé en 1978, l’Institut a formé plus de 3.700 lauréats, officiers navigants dont 339 issus des pays africains. Ses diplômes sont reconnus par l’Union européenne et ses processus certifiés ISO 9001 version 2008.