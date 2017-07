Fièvre aphteuse

Une campagne de vaccination généralisée des bovins contre la fièvre aphteuse (FA) débutera le 15 juillet et s'achèvera fin août 2017, a annoncé l’Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA).

Cette opération, qui concerne environ trois millions de têtes de bovins sur tout le territoire national, vise à protéger le cheptel national contre le sérotype A de la FA apparu récemment dans la région du Maghreb et renforcer son immunité vis-à-vis du sérotype O contre lequel le Maroc vaccine depuis 2014, a précisé l’ONSSA dans un communiqué.

La situation sanitaire au niveau national vis-à-vis de la FA est maîtrisée et aucun foyer n’est apparu depuis le 13 novembre 2015, selon l’ONSSA.

La fièvre aphteuse est une maladie animale non transmissible à l’Homme et les viandes des animaux abattus dans les abattoirs contrôlés par l’ONSSA peuvent être consommées sans aucun risque pour le consommateur, a précisé la même source.



ONCF

L'Office national des chemins de fer (ONCF) a dénoncé les "actes irresponsables" d'une dizaine de voyageurs qui sont descendus jeudi sur la voie entraînant un blocage du trafic ferroviaire entre El Jadida et Casablanca suite à un arrêt imprévu.

L'ONCF a indiqué dans un communiqué parvenu à la MAP que le train reliant El Jadida à Casablanca a dû s'arrêter 10 minutes en attente de la libération de la voie en raison des travaux en cours.

"Suite à cet arrêt imprévu, un signal d’alarme a été actionné et une dizaine de voyageurs sont descendus sur la voie, même si le train était prêt à reprendre sa marche et se sont opposés à son départ", explique l'ONCF.

"Cette opposition a bloqué les trains derrière lui ainsi que d'autres en partance ou à destination de Casa-Voyageurs, provoquant une perturbation du trafic ferroviaire", ajoute le communiqué, notant que la situation a été débloquée à 10h35 suite à l’intervention des autorités sur place.



ADM

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé jeudi l'ouverture des extensions des péages de l'échangeur de SMIR à partir de mercredi à 17h.

"L’ADM informe ses clients-usagers de l'autoroute Tétouan-Fnideq qu'il a été procédé, mercredi 12 juillet à l7h, à l'ouverture des extensions des péages de l'échangeur de SMIR", a indiqué la société dans un communiqué.

Cette extension des gares de péage de l'échangeur de SMIR vient améliorer le confort et la fluidité de la circulation au niveau du branchement de l'autoroute et de la RN13, a précisé le communiqué.