Taounate

Le comité provincial de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à Taounate a adopté 78 projets pour un coût global de plus de 46 millions de DH.

Ces projets se répartissent entre le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural (30 projets- 19 millions de DH), le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain (3 projets-940 mille de DH ), le programme transversal (41 projets- 15,5 millions DH ), le programme de lutte contre la précarité avec 2 projets d’un investissement global de 303 mille DH et le programme de mise à niveau territoriale avec 2 projets d’un montant global de 10 millions de DH.



Saisie

Un total de 233 tonnes (T) de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisies et détruites durant le mois de Ramadan, a annoncé mercredi l'Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA).

Les produits impropres à la consommation saisis et détruits ont concerné notamment les viandes rouges et blanches (133 T), les produits de la pêche (38 T), les produits de la minoterie (23 T), les produits laitiers (14 T), les jus et boissons (5 T), le concentré tomate (4 T) les dattes (3 T) et autres produits alimentaires (13T), a précisé l’ONSSA dans un communiqué.

Les actions de contrôle réalisées en commissions mixtes provinciales ou par les services de l’ONSSA seuls ont concerné 77.200 T de produits alimentaires d’origine animale et végétale (soit 13% de moins par rapport au Ramadan précédent) et ont abouti au retrait du circuit de commercialisation de 233 T de produits impropres à la consommation, soit 0,3% du total contrôlé, selon le document.



Salé

Une cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'Institut Royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports (IRFCJS), pour la saison universitaire 2016-2017, a été organisée mardi à Salé, en présence de plusieurs personnalités du monde sportif, médiatique et artistique.

L'IRFCJS Salé est un établissement d’enseignement supérieur assurant la formation des cadres et des techniciens supérieurs, notamment dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’enfance. Il comprend le Centre national des sports Moulay Rachid à Salé et le Centre national de la jeunesse à Maâmoura (Salé), mis à la disposition de la Fédération Royale marocaine de football. Il comprend également le Centre Youssoufia de la promotion féminine et des jardins d’enfants à Rabat, le Centre Yaâcoub El Mansour de la formation des cadres de la jeunesse (Rabat) et le Centre national des sports la Belle Vue.