Secousses

Une secousse tellurique d'une magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée, mardi, dans la région de Saïdia, annonce l'Institut national de géophysique (ING). La secousse, dont l'épicentre est situé à 89 km au Nord-Est de Saïdia (au large), s'est produite vers 3h 18min 26sec (GMT+1), précise le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique.

Lundi, une secousse tellurique d'une magnitude de 4 degrés sur l'échelle de Richter avait été enregistrée dans la province d'Al Hoceima. La secousse dont l'épicentre est situé dans la commune Bni Hadifa dans la province d'Al Hoceima, s'est produite vers 17h05 min 25 sec (GMT+1), a précisé la même source.



DGAPR

La vidéo diffusée de Nasser Zefzafi, détenu sur fond des événements d'Al Hoceima à la prison locale Ain Sebaa 1, n'a pas été enregistrée dans cet établissement pénitentiaire, a affirmé lundi la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). La DGAPR a dénoncé, dans un communiqué, "la diffusion, sur des sites payés par des parties prétendant la défense des droits de l'Homme, de l’idée que la vidéo a fait l’objet d’une fuite de l’intérieur de l’établissement". La direction générale a précisé que le détenu Nasser Zefzafi n’a jamais porté les vêtements apparus sur la vidéo, depuis qu’il a été placé à l’établissement pénitentiaire jusqu’à maintenant. Les caractéristiques matérielles du lieu où la vidéo a été enregistrée ne figurent dans aucune des salles de la prison locale Ain Sebaa 1, a insisté la même source.



Voyage

Une vingtaine d'étudiants de l'Université américaine du Caire entament, du 11 au 18 juillet, un voyage d'études au Maroc (Rabat, Ifrane et Marrakech) sous le thème "Les principaux acteurs et institutions impliqués dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives: L’expérience du Royaume du Maroc", selon un communiqué de l’organisation panafricaine Cités et Gouvernements Locaux d’Afrique (CGLU-Afrique).

Co-organisé par l’Académie africaine des collectivités locales (ALGA) de CGLU Afrique et l'Ecole des affaires internationales et des politiques publiques (School of global affairs and public policy) relevant de l’Université américaine du Caire, ce premier voyage d'études au Royaume permettra aux étudiants de connaître et d'échanger avec les institutions contribuant à la promotion et l'ancrage de la bonne gouvernance au Maroc.