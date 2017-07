Hatim Rih élu président national du CJD

Hatim Rih a été élu président national du Centre des jeunes dirigeants du Maroc (CJD) pour un mandat de deux ans.

Après une expérience passée au Canada en tant que consultant, M. Rih a choisi de rentrer au Maroc en 2006 avant d'occuper le poste de directeur associé d'une entreprise spécialisée en développement informatique pendant 5 ans, indique un communiqué du CJD Maroc.

Passionné par son travail et poussé par l’envie d’innovation et le désir fort de se lancer de nouveaux défis, Hatim a créé en 2010 "BITDYNE", une société spécialisée dans le développement des applications mobiles et qui, au fil des années, a grandi et est devenue leader sur son marché, ajoute le communiqué.

Ingénieur de formation spécialisé en informatique de la York University de Toronto - Canada en 2005, M. Rih est membre actif du CJD Maroc depuis 2013, membre du programme FORSA Mentoring réalisé par le CJD et Adam Smith International en 2014 et président du CJD Rabat entre 2015 et 2017, précise la même source.

Par ailleurs, M. Abdellah Ait Said a été nommé vice-président national du CJD Maroc pour un mandat de deux ans.

Titulaire d'un diplôme d’ingénieur dans les systèmes d’information de l’Université des sciences et technologies de Lille 1 (USTL – France) et de l’Université du Québec à Montréal (Programme d’échange UQAM - Canada) en 1998, M. Ait Said est membre actif du CJD Maroc depuis 2014.



Vol sans escale entre Montréal et Casablanca

Le vol sans escale liant Montréal et Casablanca, lancé le 4 juin 2016 en tant que liaison saisonnière par Air Canada Rouge, le transporteur de loisir d’Air Canada, sera opéré désormais à l’année longue, a annoncé, mercredi à Casablanca, la compagnie canadienne.

"Un an après le lancement de la ligne Montréal-Casablanca, Air Canada Rouge accueille désormais les passagers à l’année longue avec jusqu’à six vols par semaine pendant l’été et trois pendant la saison hivernale", a indiqué Mehdi Sentissi, directeur Maroc et Suisse d'Air Canada et responsable de la ligne Montréal-Casablanca lors d’un point de presse dédié à la présentation des activités d’Air Canada Rouge au Maroc.

Rappelant que Air Canada est le seul transporteur nord-américain à desservir l’Afrique du Nord. Le responsable a souligné que le réseau étendu permet aussi de transporter des passagers en provenance du Canada, des Etats-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de l’Amérique centrale et du Sud.

Intervenant lors de cette rencontre, l’ambassadrice du Canada au Maroc, Nathalie Dubé a estimé que Air Canada, en choisissant le Maroc comme premier point de chute sur le continent africain, rejoint d’autres entreprises canadiennes qui ont bien compris le potentiel et les atouts du Royaume.