ONCF

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé, à partir du vendredi 7 juillet, l'application mobile "ONCF Trafic" pour informer les clients en temps réel sur la situation du trafic.

Cette application mobile permettra aux clients de l'Office de mieux planifier leurs déplacements et d’anticiper tout éventuel aléa pouvant avoir un impact sur leur voyage, indique un communiqué de l'Office parvenu jeudi à la MAP.

Disponible en téléchargement gratuit sur les stores et destinée à l’ensemble des clients, cette nouvelle application est mise à jour instantanément et permet de fournir des informations avec un niveau d’exactitude avoisinant les 100%, selon le communiqué. Dans cette première version, l’application "ONCF Trafic" permet de rester informé en temps réel sur l’état du trafic, notamment les horaires des trains, et de mieux gérer les déplacements (heure de départ, heure d’arrivée, ponctualité).



Benguerir

Deux personnes âgées de 28 et 33 ans ont été arrêtées, jeudi matin, pour leur implication présumée dans une affaire de vol, indique-t-on auprès du district provincial de Benguerir.

Les premiers éléments de l'enquête montrent que les deux suspects, dont l'un a des antécédents judiciaires alors que l'autre est agent de police en état d'abandon pour des raisons de santé, ont volé des effets personnels (téléphones portables) appartenant à trois personnes d'une même famille, dont deux filles mineures, sous la menace de recours à la violence, avant que les enquêtes et investigations ne permettent de les identifier et les arrêter, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet, tandis qu’un dossier disciplinaire a été ouvert à l'encontre de l’agent de police qui a déjà suivi un traitement psychiatrique et est actuellement en congé de maladie de longue durée, dans l’attente des résultats de l’enquête, ajoute la DGSN.



Chira

36 kg de chira ont été saisis, mardi soir au port Tanger-ville, lors d'une opération qui s'est soldée par l'arrestation d'un Hollandais d’origine marocaine, apprend-on auprès de la préfecture de police de Tanger. Lors d'une opération conjointe, des éléments de la brigade de recherche au niveau du poste-frontière de Tanger, en collaboration avec la douane, ont procédé à la saisie de cette quantité de drogue dissimulée à l’intérieur d’une camionnette, conduite par un Hollandais d’origine marocaine (31 ans) qui tentait de faire passer la drogue vers Tarifa, en Espagne, précise la même source. Le mis en cause sera présenté à la police judiciaire de Tanger pour complément d'enquête avant d'être déféré devant la justice.