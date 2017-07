Salé

Le service de la police judiciaire de Rabat a réussi, mardi à Salé, à démanteler une bande criminelle spécialisée dans le vol avec violence sous la menace de l’arme blanche.

Les mis en cause, âgés de 38 et 40 ans, ont des antécédents judiciaires pour actes criminels, trafic de stupéfiants ainsi que plusieurs vols commis sous la menace de l’arme blanche dans la région d’Ouled Mtaâ à Témara et les rocades de Rabat et ce, à travers l'utilisation d'une voiture de location, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que les investigations ont permis de déterminer les identités des auteurs de ces vols et de les arrêter à Salé. Les investigations se poursuivent pour l’arrestation d’autres individus soupçonnés d’être impliqués dans ces actes criminels, précise la même source.



Cocaïne

Les éléments de la police de l'aéroport international Mohammed V ont procédé, mardi soir, à l'arrestation d'un ressortissant vénézuélien âgé de 29 ans en possession de 14,965 kg de cocaïne brute. Le mis en cause a été interpellé à son arrivée mardi à l'aéroport international Mohammed V à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo, en attendant d’embarquer dans la soirée vers Beyrouth, indique mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant qu'une fouille minutieuse de son bagage a permis la découverte de la drogue. Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, ajoute la même source notant que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre toutes les formes de la criminalité transfrontalière, notamment le trafic international de drogue.

Immolation

Un homme de 41 ans, qui a tenté de s’immoler par le feu mercredi matin à Al Hoceima, a été évacué par la Protection civile à l’hôpital provincial Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Cet individu a agi pour des raisons personnelles, selon les premières données.



Chira

36 kg de chira ont été saisis, mardi soir au port de Tanger, lors d'une opération qui s'est soldée par l'arrestation d'un Hollandais d’origine marocaine, apprend-on auprès de la préfecture de police. Lors d'une opération conjointe, des éléments de la brigade de recherche au niveau du poste-frontière de Tanger, en collaboration avec la douane, ont procédé à la saisie de cette quantité de drogue dissimulée à l’intérieur d’une camionnette, conduite par un Hollandais d’origine marocaine (31 ans) qui tentait de faire passer la drogue vers Tarifa, en Espagne, précise la même source. Le mis en cause sera présenté à la police judiciaire de Tanger pour complément d'enquête avant d'être déféré devant la justice.