Marrakech

Les services de la Brigade touristique relevant de la préfecture de Marrakech a procédé à l’interpellation de 283 faux guides durant le mois de Ramadan.

Selon un communiqué de la préfecture de police, la Brigade touristique a également arrêté, durant la même période, 5 personnes recherchées au niveau national, 20 pour motif de vol, 11 pour possession de drogue, 13 pour violence, 65 marchands ambulants, 33 individus pour mendicité, 43 mineurs s'adonnant à la mendicité et 11 sans-abri.

La police a procédé également à la vérification d’identité de 517 personnes, et à l’arrestation de 25 individus souffrant de troubles mentaux, et de 8 personnes pour infractions à la circulation.



Arrestations

Les éléments de la police touristique de Marrakech ont procédé à l’arrestation de la personne impliquée dans le vol qualifié d’une touriste française. Ils ont profité des recherches intensifiées sur le terrain au cours des premières heures qui ont suivi l'acte de vol, ce qui a donné lieu à l'arrestation des malfaiteurs présumés et la récupération de l’ensemble des objets volés, chose qui a réconforté la touriste et ses compagnons.

La brigade de la police touristique a également appréhendé, au cours de la même période, la personne suspectée de vol avec violence d’une touriste espagnole, près du jardin Arsat Moulay Abdessalam. Elle a récupéré les objets volés pour les remettre à la victime sous la supervision du parquet général.