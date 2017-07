Tanger

Les efforts se poursuivaient pour maîtriser un incendie ayant ravagé, en moins de deux jours, environ 165 ha de la forêt de Médiouna à Tanger, a-t-on appris dimanche auprès du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD).

Ainsi, 550 éléments de la Protection civile, des Forces auxiliaires et du HCEFLD, des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale et des autorités locales se sont mobilisés pour venir à bout de cet incendie, qui s'est déclaré samedi, appuyés par des moyens techniques terrestres et cinq avions "Canadair" et "Trurbo Truch" des Forces Royales Air, a confié à la MAP Fouad Assali du HCEFLCD.

La chaleur excessive et les vents forts ont compliqué les efforts visant la maîtrise de cet incendie, qui a ravagé environ 165 ha de massifs forestiers, composés essentiellement d'espèces secondaires et de pins, selon la même source.



Azrou

Une journée sportive "Sports day" initiée par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) sera organisée, mercredi prochain à Azrou, en faveur des détenus de la prison locale de la ville.

Selon un communiqué des organisateurs, cette journée, tenue sous le signe ''Le sport pour tous les détenus'' connaîtra la programmation d'une série d'activités sportives, notamment des matchs de football, de handball, de volleyball et de basketball qui seront disputés sous forme de mini -tournois, ainsi que des jeux traditionnels.

Une journée, qui s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre la FRMSPT et la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, vise à promouvoir la culture de la pratique du sport en tant que droit pour tous dans les établissements pénitentiaires, à préserver la santé des détenus et à les préparer à la réinsertion, indique le communiqué.



Béni-Mellal

Les éléments de la Gendarmerie Royale à Zaouiat Cheikh, relevant de la brigade territoriale de Béni Mellal, ont procédé, samedi, à la saisie de plus de 1000 litres d'eau-de-vie destinés à la vente. L’opération est intervenue lorsqu'une patrouille de la Gendarmerie Royale à Zaouiat Cheikh a été alertée par une odeur d'eau-de-vie qui provenait d'une maison.

L’intervention a alors permis la découverte d’un dépôt de stockage de la substance illicite.

Ledit domicile appartenait à un individu ayant des antécédents judiciaires et fait l’objet de plusieurs avis de recherche émis par la Gendarmerie Royale et la Sûreté nationale.