Accident

Trois personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées dans un accident de la route survenu, samedi, sur la route N-13 reliant Errachidia et Erfoud. L’accident s'est produit, tôt dans la matinée au niveau du Ksar Jdid (Cercle d’Aoufous), suite à une collision entre un camion et un véhicule léger, selon les autorités locales.

Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux de l’accident pour prodiguer des soins aux blessés alors que les dépouilles des victimes ont été transportées à la morgue, ajoute-t-on de même source.



Incendie

Un incendie s’est déclaré, samedi dans la forêt de Mediouna à Tanger, sans faire de victimes ni de dégâts, a-t-on indiqué auprès du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Les flammes attisées par le vent se sont rapidement propagées dans la forêt, ajoute-t-on de même source.

450 éléments, notamment de la Protection civile, des Eaux et Forêts, des Forces Armées Royales et des Forces auxiliaires poursuivaient, dimanche, leurs efforts pour maîtriser l'incendie, selon la même source.



Ripou

Le juge d’instruction près la Cour d’appel à Rabat a ordonné, dans la nuit de vendredi à samedi, la mise en détention à la prison locale de Salé, de quatre individus, dont le chef d’un arrondissement de police et un entrepreneur, poursuivis pour enlèvement, séquestration, corruption et complicité, suite à leur audition dans le cade de l’instruction préparatoire.

Ils sont poursuivis pour "constitution d’une bande criminelle, abus de pouvoir, séquestration, enlèvement, corruption et complicité", chacun en ce qui le concerne, précise la même source.

La BNPJ avait arrêté, mercredi dernier, un commissaire principal, chef d'un arrondissement de police à Salé, en compagnie d'un autre individu, en flagrant délit de corruption et de complicité alors qu’ils recevaient une somme d’argent du plaignant.