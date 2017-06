Baccalauréat

Les résultats de la session ordinaire de l’examen régional normalisé de la première année du cycle du baccalauréat, session 2017, seront annoncés samedi, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les résultats seront ainsi affichés à partir de 10H00 sur la plateforme “Taalim.ma” et sur le site officiel du ministère “www.men.gov.ma”.



Incendie

Les éléments de la protection civile sont parvenus à maîtriser l’incendie qui s’est déclaré, jeudi, à “Souk Assalihine” à Hay Karima à Salé, a-t-on appris des autorités locales.

L’incendie, dont les causes restent indéterminées, a ravagé un total de 82 magasins et une douzaine de baraques sans faire de victimes, souligne la même source, précisant que le feu a été maîtrisé avec l’appui des éléments de la direction de la protection civile de la région Rabat-Salé-Kénitra et de 12 grands camions des sapeurs-pompiers.

Sept personnes ont été légèrement blessées, évanouies ou asphyxiées dans cet incendie qui s’est déclenché vers 16h30 dans ce souk comprenant plusieurs locaux de commerce de fortune, destinés à la vente de bois, de mobilier et de ferraille, ajoute la même source, précisant que ces personnes ont été transportées à l’hôpital provincial Moulay Abdellah à Salé pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.



Marrakech

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech va lancer à partir du 31 juillet 2017 une nouvelle plateforme électronique pour la prise de rendez-vous à distance, via le site web www.chumarrakech.ma.

Selon la même source, “les informations qui ont été relayées récemment par certains médias et réseaux sociaux sur la saturation des rendez-vous fournis par les services hospitaliers du Centre touchant principalement l’Agenda de l’IRM, de TDM, des analyses médicales de laboratoire, du radio standard et de l’angiographie, sont inexactes et dénuées de tout fondement”.

En respectant les recommandations préconisées par le ministère de la Santé et pour améliorer l’offre de soins, et accorde au citoyen une attention particlière, le CHU a adopté une action importante, à cet égard, en faisant circuler une note interne aux services hospitaliers qui recommande d’augmenter le quota à 40%, note la même source.