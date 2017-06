Campus

Le Campus des penseurs urbains (UTC) se tiendra, du 29 juin au 2 juillet à El Jadida, sous le thème "La gestion urbaine durable : renforcement de la gouvernance locale et de la participation citoyenne", avec la participation des officiels, des experts et des membres de l'Union africaine des architectes.

Initié par le Conseil national de l’Ordre des architectes, l'UTC (Urban Thinkers Campus) est organisé en marge de la 56ème réunion du conseil de l’Union africaine des architectes qui se tiendra le 29 juin à El Jadida, annoncent les organisateurs dans un communiqué.



ONCF

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé, mardi, le lancement, à partir du 28 juin 2017, d'une nouvelle offre pour la région de l’Oriental, prévoyant 22 trains par jour en vue de faciliter le déplacement des clients qui voyagent pour des besoins professionnels ou de loisirs de et vers Nador et Oujda.

Concrètement, précise l'ONCF, il s’agit d’un départ et d’une arrivée toutes les 4h pour les villes d’Oujda et de Nador qui vont rythmer la journée de 6h à 21h avec des trains de nuit dotés d’équipements et de services pour un confort amélioré, ajoutant que les gares de Taza, Guercif et Taourirt seront, elles, desservies par train toutes les 2h par sens.

Selon l’ONCF, cette nouvelle offre a été conçue pour mettre à disposition des clients des cadences soutenues et des horaires adaptés, mais aussi des correspondances simplifiées et unifiées au niveau de Fès vers le Centre, le Sud et le Nord du Royaume.