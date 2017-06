Contrebande

La lutte contre le trafic de cigarettes de contrebande constitue l’un des objectifs permanents et prioritaires de la Douane marocaine. Une lutte menée quotidiennement par ses services et une surveillance ciblée du trafic de marchandises via les vecteurs terrestre, maritime et aérien.

Au niveau terrestre, les brigades mobiles ne cessent de réaliser des opérations de contrôle sur les axes routiers en mobilisant des moyens humains et logistiques importants. C’est ainsi que des éléments de la Brigade mobile relevant de la Direction régionale des douanes d'Agadir ont saisi, le 21.06.2017 vers 16h30 sur la route nationale N° 1 au niveau d’Oulad Jerrar (province de Tiznit), un lot de 88.000 paquets de cigarettes de différentes marques. La cargaison se trouvait à l’intérieur d’un camion de transport de poissons, dissimulée parmi des caisses en plastique vides. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 1.767 400 DH.



Cocaïne

La police de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca a interpellé, dimanche matin, un ressortissant brésilien âgé de 22 ans en possession d’une quantité de 2 kg et 455 grammes de cocaïne, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause, arrivé sur un vol en provenance de Sao Paolo, devait transiter dans l’après-midi vers l’aéroport de Lyon en France, avant que l’opération de contrôle à l’aéroport Mohammed V n’ait permis la découverte de cette quantité de cocaïne dissimulée dans ses bagages à main, selon la même source.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la conduite du parquet compétent. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus menés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, ajoute le communiqué.



Noyade

Un jeune est mort par noyade dimanche dans un lac de la commune de Bouknadel, près de Salé. Selon les autorités locales, les éléments de la Protection civile ont réussi à récupérer le corps de la victime (18 ans) qui a été ensuite transféré à la morgue de la ville.

La dépouille du jeune a finalement été inhumée au douar Ouled Sbita, en présence des services de sécurité, des autorités locales et du substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident.