Chaleur

Une vague de chaleur est prévue de mercredi à samedi dans plusieurs régions du Royaume avec des températures maximales pouvant atteindre 46 degrés, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Selon un bulletin météorologique spécial de la DMN, des températures maximales de 37 à 44 degrés sont attendues mercredi et jeudi dans les provinces sahariennes tandis que plus au nord, le thermomètre afficherait des températures oscillant entre 37 et 40 degrés.

Par ailleurs, la DMN prévoit des averses orageuses localement fortes sur le Haut et Moyen Atlas, et d'autres averses orageuses pouvant être localement modérées sur le Rif.



Agadir

La préfecture de police d'Agadir a annoncé l'arrestation de trois individus suspectés de constitution d'une bande criminelle qui s'adonnait aux vols à l'arme blanche sur la voie publique.

Les mis en cause, dont deux étudiants à l'université, utilisaient des armes blanches de grande taille pour commettre des vols avec violence et délester les victimes de leurs téléphones portables, dans les quartiers attenants à l'Université Ibn Zohr, indique la même source dans un communiqué.

Les investigations approfondies diligentées suite à des plaintes déposées par plusieurs victimes ont permis la saisie de deux sabres et de plusieurs téléphones portables, dont l'origine est douteuse. Selon la même source, les victimes ont facilement reconnu leurs agresseurs lors de la séance d'identification.



Salé

Le juge d'instruction chargé des affaires de la lutte antiterroriste près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a ordonné, mardi, la mise en détention à la prison locale de la même ville d'un accusé (M.I.) après son audition dans le cadre de l’enquête préparatoire.

Selon une source judiciaire, le mis en cause, arrêté dernièrement à Al-Hoceima, est poursuivi pour "incitation et apologie d'une organisation".

Plus tôt dans la journée, le mis en cause a été déféré par le bureau central d'investigations judiciaires, relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national, au procureur général du Roi près la Cour d’appel à Rabat.