CHU Ibn Rochd

Une équipe marocaine multidisciplinaire du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca a réalisé, avec succès, une greffe rénale au profit d’un patient originaire du Congo-Brazzaville, âgé de 38 ans.

L’opération, qui s’est déroulée lundi dernier au CHU Ibn Rochd, a été réalisée à partir d’un donneur vivant âgé de 28 ans (le frère du patient).

Il s’agit de la première transplantation rénale au profit d’un ressortissant africain réalisée au Maroc, a déclaré à la presse, jeudi, le professeur Youness Ramdani, chef de service de néphrologie au CHU Ibn Rochd.

Selon le professeur, le patient s’est adressé, dans un premier temps, à un hôpital parisien où il a effectué son bilan pré-greffe, ensuite, en accord avec les équipes médicales françaises, il a préféré s’orienter vers le CHU Ibn Rochd pour la réalisation de sa greffe rénale.



Béni Mellal-Khénifra

La conférence régionale sur "Le renouvellement pédagogique dans le système éducatif", qui s'est tenue récemment à l'académie régionale de l'éducation et de formation de la région Béni Mellal-Khénifra, s'est articulée autour de trois axes, à savoir ''Le renouvellement du manuel éducatif et des programmes scolaires'', ''Le renouvellement des pratiques d'évaluation des apprentissages'' et ''L'école en tant qu'espace de renouvellement des approches didactiques''.

Les participants ont évoqué des questions relatives aux nouvelles compétences requises pour répondre aux exigences de la mondialisation, aux manuels à même de permettre l'acquisition de ces compétences (les compétences du XXIè siècle), aux modes d'apprentissage les plus efficients, au type de formation qui doit être dispensée et à l'environnement dans lequel doit se faire cet apprentissage.



Surf

Un groupe d'une vingtaine d’athlètes, leaders d’opinion et de journalistes scandinaves concernés par le secteur du surf entame, du 16 au 21 juin, une tournée à Agadir et à Dakhla pour découvrir et apprécier de visu les potentialités que recèle le Sud marocain dans ce domaine.

Ce voyage, qui regroupe des participants venus du Danemark, de Suède et de Norvège, est initié en coopération avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT-Scandinavie), Royal Air Maroc et l’Association locale DMC Tamuda Overland.

Les participants passeront deux nuits à Taghazout Bay où ils seront pris en charge par l’Académie de surf Tadenga surf village, avant de se rendre à Dakhla pour y passer trois nuits. Parmi les participants à ce voyage, de nombreux champions dont Yassine Boucetta (Maroco-Suédois), champion du Maroc en 2013 et de Suède en 2015 en kite-surf.