Dakhla

La brigade de la police judiciaire de Dakhla a arrêté lundi soir un individu soupçonné de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogue et de cigarettes de contrebande et détention d’arme à feu sans autorisation.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique mardi que le mis en cause, 24 ans, a été arrêté en flagrant délit au moment où il déchargeait une importante cargaison de cigarettes de contrebande d’un zodiac sur la plage “Oum El Bouir”, ajoutant que d’autres complices ont pu prendre la fuite en profitant de l’obscurité et de la difficulté d’accès au lieu d’intervention.

Les services de sûreté ont procédé lors de cette opération à la saisie de deux voitures tout-terrain, de 79.970 paquets de cigarettes de contrebande, de 2,24 kg de chira, de 50 kg de tabac, de 1207 boites de “maâssel “, de 660 litres de gasoil, outre un fusil de chasse et 50 cartouches de calibre 12mm, ajoute la même source.



Tanger

L’enquête publique relative au projet du plan d’aménagement de la commune urbaine de Tanger a été lancée, lundi, en vue de permettre aux citoyens de s’exprimer sur ce projet en consignant leurs remarques sur un registre mis à leur disposition. Pour garantir le bon déroulement de cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 12 juillet prochain, la commune urbaine de Tanger a mis en place tous les moyens humains et logistiques nécessaires, à même d’améliorer la qualité des services présentés aux citoyens, a indiqué un communiqué de la commune.

Il s’agit de la mobilisation de fonctionnaires relevant du service de l’urbanisme et d’autres services, en vue d’aider les citoyens à prendre connaissance de la situation de leurs terrains, outre la mise en place d’un espace équipé à l’enceinte de la commune pour faciliter le déroulement de la procédure d’enquête.



Accident

Vingt personnes ont été tuées et 1.601 autres blessées, dont 88 grièvement, dans 1.198 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 5 au 11 juin courant dus au défaut de maîtrise du véhicule, à l’inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, au changement de direction non-autorisé, au non-respect à la signalisation routière, à la circulation en sens inverse et interdite et au dépassement non-autorisé, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). 31.150 contraventions ont enregistré et 10.375 procès-verbaux ont été soumis au parquet général, et 20.775 amendes transactionnelles ont été recouvrées.

La DGSN souligne en outre que les sommes perçues ont atteint 4.138.300 DHS, faisant état de la mise en fourrière municipale de 4.395 véhicules, de la saisie de 5709 documents et du retrait de la circulation de 271 véhicules.