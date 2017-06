Résultat de l'adjudication du 6 juin 2017

Un montant de 500 millions de dirhams (MDH) a été desservi sur plus de 6,09 milliards de dirhams (MMDH), lors de l'opération d'émission de Bons de Trésor par adjudication du 6 juin 2017, a indiqué la direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit d'une valeur d'une maturité de 52 semaines souscrite à un taux de 2,393%, a précisé la DTFE sur le site électronique du ministère, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 12 juin 2017.



AFMA fixe son dividende 2016 à 55 DH/action

Au titre de l’exercice 2016, le spécialiste du courtage en assurances, AFMA, a décidé la distribution d’un dividende de 55 dirhams par action, payable le 3 juillet 2017 auprès de la Société Générale. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires d’AFMA, réunie le 31 mai dernier, a approuvé les comptes certifiés par les commissaires aux comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016, souligne l’assureur dans un communiqué post AGO publié sur le site web de la Bourse de Casablanca. L’Assemblée générale a également approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, dont l’affectation des résultats et la distribution d’un dividende de 55 dirhams, payable le 3 juillet 2017 auprès de la Société Générale, précise la même source.

En 2016, AFMA a réalisé un résultat net part du Groupe (RNPG) en croissance de près de 3% à 57,04 millions de dirhams (MDH).

De même, le résultat net consolidé affiche une progression de 3% à 56,88 MDH, au moment où le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 182,24 MDH à fin 2016, contre 179,75MDH au terme de l’année 2015, soit une appréciation de près de 1%.