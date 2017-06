Mehdia



Trois personnes ont été tuées et 21 autres blessées, dont 8 grièvement, dans le renversement d'un autocar de voyageurs, samedi soir à Mehdia.

L'accident s'est produit vers 19H30 quand l'autocar, qui se dirigeait vers Rabat en provenance de la plage de Mehdia, s'est renversé, ont indiqué les autorités locales, précisant que trois voyageurs ont rendu l'âme à leur arrivée à l'hôpital.

Les autorités concernées ont diligenté une enquête pour élucider les circonstances de cet accident, ajoute la même source.



Oujda



Le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda a réussi, vendredi soir, à démanteler une bande criminelle spécialisée dans le vol sous la menace d’arme blanche.

La bande est composée de trois personnes dont deux dans la vingtaine et un mineur ayant des antécédents judiciaires pour des affaires de vol, indique samedi un communiqué de la préfecture de police d’Oujda.

L’arrestation des mis en cause a eu lieu après de minutieuses investigations ayant permis à quatre victimes de vol d’identifier les trois membres de la bande criminelle, précise la même source, ajoutant qu’une quatrième personne a été arrêtée pour son implication présumée dans l’achat des articles volés.

Les suspects adultes ont été placés en garde à vue alors que le mineur est placé en observation dans le pavillon des mineurs.



Rommani



Le juge d'instruction de la Cour d'appel de Rabat a ordonné, samedi, la mise en détention à la prison locale de Salé, du caïd de Merchouch, relevant du cercle de Rommani, pour corruption, a-t-on appris d’une source judiciaire.

Le prévenu, qui a été auditionné dans le cadre de l'interrogatoire préliminaire, a été arrêté, jeudi dernier, par la gendarmerie Royale. Il est poursuivi pour corruption et affaire de pots-de-vin, précise la même source.