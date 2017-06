Produits

impropres

Un total 23 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis et détruits et 628 infractions relatives au contrôle des prix ont été enregistrées durant les cinq premiers jours du mois de Ramadan, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi.

Le gouvernement œuvre, à travers les instances de contrôle, au renforcement, à l'intensification et à la coordination des opérations de contrôle dans les marchés par les services locaux compétents, a précisé M. Daoudi qui répondait à une question orale à la Chambre des conseillers sur le contrôle des prix des denrées alimentaires.

Les interventions des commissions mixtes de contrôle, présidées par les walis et les gouverneurs, ont concerné le contrôle de 9.920 points de vente, a-t-il ajouté, notant que toutes les mesures légales ont été prises à l’encontre des infracteurs.



Oujda

Le collège Sidi Mohammed Ben Abdellah à Jérada a décroché la première place au concours national des clubs de santé au sein des établissements de l'enseignement secondaire collégial et qualifiant qui a été organisé récemment, par le ministère de l'éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre de la célébration de la journée mondiale sans tabac 2017.

Le concours s'inscrit dans le cadre du plan du travail du programme ''Collèges et lycées sans tabac'', un programme commun entre le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé avec l'appui de la Fondation Lalla Salma - prévention et traitement des cancers, indique un communiqué de l'académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de l'Oriental.



Nador

L'école Hassan II à Nador a décroché la troisième place à la 2è édition du concours national "Ecoles propres'' qui a été organisé par l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT).

Placé sous le signe ''Ecole propre, quartier propre : un droit et un devoir'', le concours a connu la participation de 93 écoles au niveau national, indique un communiqué de la direction provinciale de l'éducation et de la formation.