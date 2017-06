Laâyoune

La commune urbaine de Laâyoune vient de lancer un programme riche en activités multisports pour le mois de Ramadan au profit des différentes catégories sociales. Ce programme d’activités sportives ramadanesques, dont le coup d’envoi a été donné jeudi soir au complexe sportif de Laâyoune, en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Harma, gouverneur de la province deLaâyoune, Yahdih Bouchaab, du président du conseil municipal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ouled Errachid, ainsi que des responsables et des acteurs locaux, cible près de 10.000 personnes. Placé sous le signe '’Les installations sportives au service du sport de masse’’, cet évènement comprend divers tournois, compétitions et activités dans différentes disciplines sportives au profit des enfants, des jeunes et des femmes, a expliqué à la MAP, Mohamed Rouijel, président du service sportif à la commune urbaine de Laâyoune.



Marrakech-Menara

La police de l’aéroport de Marrakech-Menara a procédé jeudi, à l’arrestation d'un ressortissant vénézuélien soupçonné d’être impliqué dans un trafic international de drogues dures. Selon une source sécuritaire, le suspect a été interpellé par les services sécuritaires de l'aéroport de Marrakech-Menara lors d’une opération de contrôle des passagers en provenance de l’un des pays d’Amérique latine, transitant par Casablanca.

Le premier examen médical auquel le mis en cause a été soumis au niveau de l’hôpital Ibn Tofail à Marrakech, a révélé l’existence de nombreux corps étrangers et suspects sous forme de capsules dans son estomac. La quantité de drogue extraite de l’estomac du passager, après être soumis à un deuxième contrôle médical au même hôpital, a atteint 48 capsules, d’un poids de 650 g de cocaïne, indique la même source.



Kénitra

Le parc du transport public urbain à Kénitra sera renouvelé dans son intégralité vers fin septembre, a indiqué, jeudi, le premier vice-président du conseil municipal de la ville, Rachid Belamkissia. Vingt-deux autobus ont été déjà renouvelés, dans l’attente du changement de l'ensemble du parc vers la fin du mois de septembre prochain, a affirmé M. Belamkissia, lors d'un point de presse à l'occasion du coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation en matière de transport urbain, sous le signe "Le bus est la propriété de tous".

Cette campagne a été lancée en coordination avec la société chargée de la gestion du transport urbain, le ministère de l’Intérieur, les établissements publics, les élus, la sûreté nationale et les acteurs de la société civile, avec comme objectif de sensibiliser les usagers à la nécessité de préserver ce moyen de transport en commun, a affirmé le responsable, soulignant que le secteur du transport urbain à Kénitra a "atteint une situation déplorable qui touche à la dignité de citoyen".