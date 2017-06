Le CA de la Caisse de compensation

adopte les comptes de 2016

Le Conseil d'administration (CA) de la Caisse de compensation, réuni mercredi à Rabat, a approuvé les comptes de l'exercice 2016 et décidé d'affecter le résultat net de l'exercice en report à nouveau.

Selon un communiqué de la Caisse de compensation, le CA, qui a été présidé par le ministre chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi, et ce par délégation du chef du gouvernement, a aussi adopté le compte rendu de sa dernière réunion tenue le 15 décembre 2016.

Par ailleurs, le CA a examiné et adopté, lors de cette réunion, le rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2016, a précisé le communiqué.



RAM et Etihad Airways s’allient en faveur

du développement de leurs activités cargos

Les compagnies aériennes Royal Air Maroc (RAM) et Etihad Airways ont signé, lundi dernier, un mémorandum d’entente pour le développement de leurs activités cargos, selon un communiqué de la compagnie aérienne nationale. Signé par David Kerr, Senior Vice-Président Cargo de Etihad Airways et Amine El Farissi, Directeur Cargo de RAM, en présence de M. Abdelhamid Addou, PDG de RAM, cet accord "déclare une convergence d’intention entre les deux parties pour la promotion de leur coopération commerciale", a indiqué le communiqué. Leader du transport de fret aérien au Maroc, RAM Cargo offre un service de transport de marchandises sur tout le réseau RAM, à savoir une centaine de destinations, mais aussi sur des vols cargos qui desservent quotidiennement l’Europe et certaines villes africaines au départ du hub de Casablanca. Afin de renforcer son réseau et ses capacités et pour avoir accès à de nouveaux marchés, RAM Cargo est partenaire de Etihad Airways Cargo, a fait savoir le communiqué, notant que les réseaux de ces deux compagnies sont complémentaires et permettent le développement de synergies commerciales.

RAM Cargo transporte quotidiennement du fret en provenance d’Abou Dhabi et à destination des Amériques via Casablanca, a ajouté la même source.