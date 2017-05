Marrakech



Le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech a reçu, lundi soir à New York, le Prix international de la qualité, décerné par le Business Initiative Directions (BID), en reconnaissance des progrès et réalisations accomplis par cet établissement, ainsi que de la grande qualité des services qu'il offre.

Premier établissement hospitalier public au Maroc et en Afrique à se voir décerner ce prestigieux prix, le CHU Mohammed VI a été récompensé notamment pour ses projets innovants et pour l’adoption d’une politique qualité dans son mode de gestion, selon les organisateurs.



Rabat



La Chambre pénale de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d’appel à Rabat a prononcé, lundi, des peines allant d’1 à 4 ans de prison ferme à l’encontre de six anciens militaires pour "corruption et complicité de trafic de drogue".

Ainsi, l’accusé principal (S.S) a été condamné à 4 ans de prison ferme, quatre autres (M.I, M.N, A.Z et M.H) ont écopé de 3 ans de prison ferme chacun, alors qu’une peine d’un an de prison ferme a été prononcée contre (H.K), en plus d’une amende de 5.000 DH chacun, pour "corruption, complicité, détention, transport et trafic de stupéfiants".

Selon les PV de la police judiciaire, ces militaires de différents grades ont été arrêtés en 2016, après des soupçons de non-dénonciation d’opérations de trafic de drogue via le littoral de Larache.