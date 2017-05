Rabat

L'Association de SOS Diabète a organisé, du 22 au 24 mai, sous l'égide de la délégation du ministère de la Santé à Rabat, une campagne de diagnostic des maladies oculaires et de correction de la vue au profit des diabétiques.

Cette campagne a concerné plusieurs diagnostics au profit des diabétiques ainsi que la distribution de 300 paires de lunettes de correction, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé, notant que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de partenariat entre le ministère de la Santé et la société civile, a été saluée par les habitants de Rabat, notamment les diabétiques qui ont loué cette noble cause, consacrant les valeurs de solidarité et d'entraide.

L'Association SOS Diabète a mis en place, en coordination avec la délégation du ministère de la Santé à Rabat, un programme comprenant plusieurs activités de sensibilisation au cours du mois sacré de Ramadan au profit des habitants de Rabat, notamment les diabétiques, ajoute le communiqué.



Kénitra

Une cellule de permanence a été mise en place au niveau du service des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de Kénitra au cours du mois sacré de Ramadan.

Cette cellule œuvre samedi et dimanche et les jours fériés à enregistrer les plaintes des consommateurs, concernant les prix, l’approvisionnement et la qualité ainsi que les atteintes à la santé ou au pouvoir d'achat des citoyens, indique un communiqué de la préfecture, faisant savoir qu'un numéro direct (0537.36.76.24) a été mis à la disposition des habitants.



Compétition

Les élèves Aymane Bensouira, de la direction provinciale d'El Kelaa des Seraghna, et Haytam Moustaïne, de la direction provinciale de Hay Hassani ont remporté la finale de la compétition nationale de certification Microsoft, et vont donc représenter le Maroc à la compétition internationale qui aura lieu en Californie du 30 juillet au 2 août prochains.

Cette compétition, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Education nationale, et Microsoft Maroc vise à évaluer les compétences des élèves dans certains logiciels de bureautique qui leur seront utiles dans leur parcours scolaire et professionnel, indique un communiqué du ministère.