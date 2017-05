Drâa-Tafilalet

Le nombre de candidats aux examens du baccalauréat dans la région de Drâa-Tafilalet, au titre de l’année 2017, s’élève à 41.063 candidats. Sur ce total, 22.573 postulants sont inscrits en deuxième année du baccalauréat et 18.490 en première année, selon l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF). Le nombre de centres d’accueil des candidats se chiffre à 89 centres pour les inscrits en deuxième année du bac et 86 pour ceux de la première année.

Dans le cadre des préparatifs pour réussir cette opération importante, l’AREF et les directions régionales dans la région Drâa- Tafilalet ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement des examens. Le wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Fanid, a également effectué dernièrement une visite au centre chargé des examens avec pour objectif de s'informer des mesures prises pour assurer la réussite de cette échéance nationale.



HCP

Le nombre de ménages atteindrait 13,7 millions en 2050 au lieu de 7,3 millions, soit 177 mille ménages additionnels par an en moyenne, estime le Haut-commissariat au plan.

L'accroissement du nombre de ménages s'accompagnerait d'un changement dans la structure, selon l'âge et le sexe, des chefs de ménage, précise le HCP qui a procédé, suite à la publication des résultats du dernier Recensement général de la population et de l’habitat de 2014, à l’actualisation des projections de la population aux niveaux national, urbain et rural, selon les normes internationales en vigueur.

Ainsi, la prédominance masculine tendrait à diminuer et le poids des ménages dirigés par des femmes passerait de 16% à 21% entre 2014 et 2050, souligne le HCP dans une note relatant ces projections entre 2014 et 2050.