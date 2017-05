Cocaïne

Les services de police de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, samedi après-midi, un ressortissant bulgare en possession de 7,750 kg de cocaïne.

Le mis en cause (29 ans), qui était en transit en provenance de Sao Paolo (Brésil) et à destination de Beyrouth (Liban), a été arrêté après que l'opération de contrôle a permis de découvrir une quantité de cocaïne soigneusement dissimulée dans ses bagages, indique un communiqué de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN). Le mis en cause a été placé en garde à vue, à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en attendant de le déférer devant la justice, selon la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sûreté pour lutter contre les crimes transfrontaliers, notamment le trafic international de drogue.



Kelâat Mgouna

Un total de 123 opérations chirurgicales ont été assurées au profit des habitants de Kelâat Mgouna (province de Tinghir) dans le cadre de la Caravane médicale initiée par la Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable. Ces interventions chirurgicales ont concerné les spécialités de la chirurgie infantile, l’obstétrique, la gynécologie, la chirurgie viscérale et l’ORL, a déclaré samedi à la MAP le chef de service des soins à l'hôpital de proximité de Kelâat Mgouna, Ahmed Haji. Selon lui, le nombre de bénéficiaires des opérations chirurgicales devrait atteindre 200 personnes. Cette caravane médicale, qui s’est déroulée du 19 au 21 courant est supervisée par un staff médical de 24 cadres. Elle est organisée en partenariat avec l’association "Caravane chirurgicale de Casablanca" et la délégation provinciale du ministère de la Santé à Tinghir.



Skhirat-Témara

100 personnes de la province de Skhirat-Témara ont bénéficié de la Caravane médicale organisée, du 19 au 21 mai, par la Fondation Cheikh Zaid pour les œuvres sociales et l'Association Afak pour la réforme et le développement, a indiqué, samedi à Rabat, le président du conseil préfectoral de Skhirat-Témara, Zouhir Zemzami.

Cette mission humanitaire est une première du genre au niveau de la province, a relevé M. Zemzami, dans une déclaration à la MAP, notant que le conseil aspire à l'organisation d'autres initiatives dans différents domaines sociaux, qui ne se limitent pas aux caravanes médicales.

De son côté, la présidente de l'Association Afak pour la réforme et le développement, Hafida Ben Hmida, a souligné que cette caravane a été organisée en vue de permettre aux catégories vulnérables d'accéder aux services médicaux, faisant savoir que 325 personnes ont été examinées.