Fès

Les services de la préfecture de police de Fès ont arrêté, samedi matin, trois ressortissants camerounais, en situation irrégulière au Maroc, pour leur implication présumée dans une affaire de vol par effraction dans un commerce et homicide volontaire.

Les services de police avaient interpellé, sur la base d'informations de citoyens, l’un des mis en cause en flagrant délit de possession d’un sac contenant un couteau, un objet contondant, des téléphones portables et des tablettes électroniques, provenant d’une opération de vol dans trois commerces dans un supermarché à Fès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations et le constat effectués sur les lieux ont permis la découverte du gardien de nuit du supermarché, ligoté et étranglé avec un morceau de tissu enfoncé dans la bouche, ajoute le communiqué, notant que le gardien est décédé avant son arrivée à l’hôpital.



Casablanca

Les solutions ingénieuses proposées par les 400 porteurs de projets prenant part à la 2ème édition du concours de développement mobile, Smart City Hackathon, tenue les 13 et 14 courant à Casablanca, s'articulent principalement autour de l’amélioration de l'éclairage public, de la mobilité et de l'hygiène au niveau de la capitale économique.

Cet évènement de deux jours, initié par la société de développement locale Casablanca Event et Animation en partenariat avec Start-Up Maroc, ambitionne de contribuer au développement de projets innovants en mettant à l'honneur l'ingéniosité et la créativité des jeunes Marocains dans le segment des applications à forte valeur ajoutée.

Les porteurs de projets devront présenter leurs idées avant de construire leur business model, de proposer un premier prototype, de recueillir le feedback de clients potentiels avec l’aide et les conseils de mentors et de faire évaluer leur application par un jury d'experts.

Trois prix seront remis, le gagnant sera pris en charge pour prendre part au Global Entrepreneurship Congress, prévu à Istanbul en avril 2018.