La filière de la rose "extrêmement importante"

pour l’économie de la région Drâa-Tafilalet



La culture de la rose dans la région de Draâ-Tafilalet constitue une filière "extrêmement importante" pour l’économie locale en ce sens qu’elle joue un rôle essentiel sur le plan social et la création d’emplois, a affirmé récemment à Kelaat-Mgouna (province de Tinghir), le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Dans une déclaration à la MAP en marge du Festival de la rose, M. Sadiki a souligné que la filière de la rose figure parmi les cultures prioritaires du développement agricole puisque "nous focalisons dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) à travers des contrats avec la profession sur l’augmentation du rendement et l’amélioration des revenus des agriculteurs".

La culture de la rose dans la province de Tinghir s’étend sur une superficie de 850 ha, avec un rendement moyen annuel de 3,2 tonnes par ha.



Une délégation d'hommes d'affaires pakistanais en visite à Marrakech



Une importante délégation pakistanaise, conduite par Aamer Ata Bajwa, vice-président principal de la Fédération pakistanaise des Chambres de commerce et d’industrie, a effectué récemment une visite de travail à Marrakech, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays et explorer les opportunités d’affaires dans la région.

Lors d’une séance de travail entre la Confédération générale des entreprises du Maroc de Marrakech-Safi (CGEM MS) et la délégation pakistanaise, le président de la CGEM MS, Adel Bouhaja, a indiqué que ce genre de rencontres contribuera à la promotion des relations bilatérales, au renforcement de la coopération entre les deux communautés d’affaires et l’échange d’expérience et d’expertise dans différents domaines économiques.

Pour sa part, M. Bajwa a mis en lumière le potentiel et les opportunités que présente son pays, notant que le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et le Pakistan reste en deçà du potentiel des opérateurs économiques et des attentes des deux pays.

De son côté, le vice-président de la Fédération pakistanaise des Chambres de commerce et d’industrie, Mirza Ishtiaq Baig, a relevé que c’est la "première fois qu’une délégation de haut niveau visite le Royaume".