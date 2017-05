Ifrane



Le projet de développement social et durable "EmpoweringWomen in the Atlas", initié par l’Association des femmes pour le développement rural, a été clôturé lors d'une cérémonie, tenue samedi à l‘Université Al Akhawayn d’Ifrane.

Selon Lamia Bazir, fondatrice de l’initiative et présidente de l’Association des femmes pour le développement rural, "le programme EWA a été complété avec succès, confirmant l’existence et l’impact de femmes leaders dans le monde rural, et œuvrant pendant environ une année à donner à des femmes rurales leaders et entrepreneuses les moyens matériels et immatériels d’avoir un plus grand impact sur leurs territoires".

Elle a qualifié d'"innovant" ce projet, lancé en septembre 2016 et qui a permis à 100 femmes des montagnes du Moyen Atlas d’accéder à des formations à l’université pour la première fois de leurs vies.



Incendie



Un incendie s'est déclaré vendredi dans le village de pêche La Sarga à Dakhla, causant d’importants dégâts matériels sans faire de victimes.

Les flammes ont détruit 23 cabanes en bois utilisées comme entrepôts des équipements des pêcheurs, avant que les éléments de la Protection civile ne parviennent à maîtriser le feu, ont indiqué les autorités locales.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête en coordination avec le parquet compétent à Oued Eddahab, précise la même source, ajoutant que l’affaire a été déférée devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Laâyoune.



Sidi Bennour



La délégation de la Santé de la province de Sidi Bennour, en coordination avec la commune de Laâtatra et les autorités locales, a organisé, jeudi, au Centre de santé Lakouaoula, relevant de la commune de Laâtatra, une opération de circoncision collective au profit de 100 enfants issus de familles nécessiteuses.

Ces enfants ont également bénéficié gratuitement des médicaments qui leur ont été prescrits, ajoutant que cette opération a été marquée par la distribution de plusieurs effets vestimentaires et produits alimentaires au profit des familles concernées.

A cette occasion, a précisé la même source, plus de 150 femmes accompagnant ces enfants ont bénéficié de consultations médicales, alors que plus de 130 enfants ont bénéficié de consultations pédiatriques.