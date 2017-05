Tinghir

Un enfant de six ans admis au Centre hospitalier provincial de Tinghir dans un état neurologique instable suite à un accident de la route, a été évacué, vendredi dernier, à bord d'un hélicoptère médicalisé vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Marrakech. Un communiqué du ministère de la Santé indique que "l’état de santé critique" de l’enfant a nécessité son transfert par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) vers le CHU Mohammed VI à Marrakech pour lui prodiguer les soins nécessaires.

L’opération de transfert du patient a été fortement appréciée par la famille de l’enfant et la population de la province, ajoute-t-on de même source.



Sala El Jadida

Les éléments de la police judiciaire du district de Sala El Jadida ont procédé, mardi, à l'arrestation de deux individus pour des liens présumés avec un réseau criminel spécialisé dans le vol sous la menace de l’arme blanche.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les mis en cause volaient leurs victimes, à l’aide d’autres complices, sous la menace de l’arme blanche dans le périmètre de Sala El Jadida et à travers l’usage d’une voiture.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par la saisie de deux coutelas et d’une bombe lacrymogène, utilisés dans les opérations de vol par violence, ajoute la DGSN.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour l’arrestation des autres individus impliqués dans cette affaire, conclut la même source.



Accidents

Onze personnes ont été tuées et 1.703 autres blessées, dont 71 grièvement, dans 1.262 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 01 au 07 mai selon un communiqué de la DGSN.

Ces accidents sont dus principalement à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect des feux de signalisation et du stop, au changement de direction non autorisé, à la circulation sur la voie gauche et en sens interdit, à la conduite en état d’ivresse et au dépassement non autorisé.

44.131 contraventions ont été enregistrées et 14.904 procès-verbaux rédigés, alors que 29.227 amendes à l’amiable ont été recouvrées, ajoute le communiqué.

La DGSN relève que les sommes perçues ont atteint 6.024.000 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 5.085 véhicules, de la saisie de 9.487 documents et du retrait de la circulation de 332 véhicules.