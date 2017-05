Commémoration

Une cérémonie de souvenirs en hommage aux goumiers marocains tombés sur le champ d’honneur durant les combats de la Seconde Guerre mondiale 1939-1945 a été organisée, lundi, à la Croix des Moinats, dans les Vosges (est de la France).

Plusieurs personnalités civiles et militaires ont pris part à cette cérémonie, où le Consulat général du Maroc de Strasbourg était représenté par une délégation composée de Meriem Nassif, Lakbir Ezzehouani et Lakhdar Messoussi.

Ce moment intense, célébré annuellement autour de la stèle commémorative érigée sur ce col du massif des Vosges, a été l’occasion pour Jean-Marie Scotton, président des marches de l’Est de la Koumia, pour revenir sur les sacrifices consentis par les soldats marocains, précisant qu’à la fin de la guerre, c’est ce site de la Croix des Moinats qui a été choisi pour ériger ce monument qui pérennise la gloire des goumiers marocains, car "c’est durant la bataille des Vosges que les 1er , 2ème et 3ème groupements de Tabors marocains ont livré leurs plus durs combats", a-t-il souligné.



Sécurité

La 4ème édition de la caravane sécurité dédiée aux actifs et responsables sécurité des sites de construction sera lancée mercredi 10 mai à 14h00 au départ du chantier Pont à Haubans de Sidi Maârouf à Casablanca, indique un communiqué de l'Association du collectif des cimentiers, initiatrice de cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de la santé et sécurité au travail.

Une plateforme logistique dotée de moyens techniques et humains se rendra dans une dizaine de villes du Royaume d'Oujda à Laâyoune. Des ateliers thématiques de formations, de diffusion des bonnes pratiques seront organisés à l’attention des travailleurs de chantiers les sensibilisant aux risques professionnels et aux accidents de travail, souligne la même source.

Ces ateliers didactiques prévoient de diffuser des vidéos de situations réelles et des simulations de cas pratiques sur les aspects liés aux comportements des personnels d’un chantier et à la co-activité entre entreprises, aux travaux en hauteur, à l’obligation du port des EPI (Equipements de protection individuelle) et à la circulation des engins, etc.



Al-Haouz

Près de 1.446 personnes ont bénéficié d’une caravane médicale organisée dimanche à la commune territoriale Moulay Brahim (province d’Al Haouz) sous le signe "La santé pour tous".

Cette caravane médicale concernait plusieurs spécialités, dont la médecine générale, la cardiologie, l’orthopédie, l’urologie, la gastro-entérologie, la médecine dentaire, la dermatologie, entre autres.

Cette initiative solidaire a été organisée par la commune territoriale Moulay Brahim en partenariat avec la province d’Al Haouz et la délégation du ministère de la Santé.

Par ailleurs à Marrakech, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’infirmier, l’Association des infirmiers et techniciens de santé du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI organise du 11 au 13 mai courant, à la salle M’Hamed Harif relevant du Centre de recherches cliniques du CHU, la 3ème édition du Salon des métiers d’infirmiers et les 6ème Journées scientifiques.