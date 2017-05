Pharma5 reçoit le Hub Africa Award



Les laboratoires pharmaceutiques "Pharma5" ont remporté, vendredi à Casablanca, le Hub Africa Award catégorie «Prix de la coopération Sud-Sud».

Ce prix a été attribué dans le cadre de la 5ème édition du Salon Hub Africa qui s'est tenue les 4 et 5 mai courant au Parc des expositions de l'Office des changes à Casablanca, sous le thème "L’entrepreneur, acteur de l’intégration africaine".

HUB Africa Award est une compétition qui permet de distinguer des acteurs notamment des entreprises, associations, réseaux d’accompagnement publics ou privés et des projets et œuvres d’exception dans la sphère de l’entrepreneuriat en Afrique.

La compétition décerne huit grands prix qui sont le Prix Hub Africa, le Prix les Afriques, le Prix de la coopération Sud-Sud, le Prix de la femme entrepreneur de l’année, le Prix de social impact, le Prix de l’entreprise innovante, le Prix du jeune entrepreneur, le Prix coup de cœur.

40 acteurs, entrepreneurs et autres porteurs de projets émérites ont été distingués durant les 5 éditions de l’événement Hub Africa.



La Commission des investissements approuve 51 projets

La Commission des investissements, réunie récemment à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a approuvé 51 projets de conventions d'investissement et d'avenants aux conventions d'investissement pour un montant global de 67 milliards de dirhams (MMDH) devant permettre la création de 6.477 emplois directs.

La répartition des investissements par secteur fait ressortir une prédominance de l'industrie qui s'est appropriée près de deux tiers des investissements soumis à la commission, soit plus de 43 MMDH.

Il ressort également de la répartition des investissements que le secteur du transport et des infrastructures occupe la 2ème position, soit 19,27% des investissements projetés avec près de 13 MMDH, relève-t-on dans le communiqué.

En troisième position arrive le secteur des énergies renouvelables avec 9,22% des investissements, suivi du secteur du tourisme et des loisirs (6,76%).

De même le secteur de l'industrie demeure le premier pourvoyeur des emplois prévisionnels de cette commission, avec la création de pas moins de 4.803 emplois directs, soit 74% des emplois à créer.

Pour sa part, le secteur du tourisme et des loisirs devrait créer un total de 863 emplois avec 13%, alors que le secteur du transport et des infrastructures occupe 8% des emplois projetés, ajoute la même source.